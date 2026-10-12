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عربي-دولي

استقالة مفاجئة لوزيرة العمل الألمانية تُربك ائتلاف ميرتس.. وهذا ما كشفته

Lebanon 24
12-10-2026 | 09:29
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استقالة مفاجئة لوزيرة العمل الألمانية تُربك ائتلاف ميرتس.. وهذا ما كشفته
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تواجه حكومة المستشار الألماني فريدريش ميرتس أزمة جديدة، بعد إعلان وزيرة العمل بيربل باس استقالتها المفاجئة، منتقدةً ما وصفته بـ«الهجمات» التي تعرضت لها من حزب ميرتس.

وبحسب وكالة "فرانس برس"، فإن باس، الرئيسة المشاركة للحزب الاشتراكي الديمقراطي، الشريك الأصغر في الائتلاف الحاكم، عزت استقالتها إلى أسباب شخصية، عقب وفاة زوجة ابنها.

لكنها وجهت انتقادات إلى حزب الاتحاد المسيحي الديمقراطي المحافظ، بقيادة ميرتس، معتبرةً أن الهجمات العلنية ضدها تصاعدت حتى خلال مرورها بظروف عائلية صعبة.

وتأتي الاستقالة في وقت تواجه فيه الحكومة تحديات اقتصادية وتراجعاً في شعبيتها، بالتزامن مع تحقيق حزب «البديل من أجل ألمانيا» اليميني المتطرف نتائج انتخابية متقدمة على حزب ميرتس في ولايتين مؤخراً.

ومن شأن هذه الخطوة أن تزيد التعقيدات أمام الائتلاف الحاكم، خصوصاً في ظل مساعيه لإقرار إصلاح نظام المعاشات التقاعدية، فيما ستحتفظ باس بمقعدها في البرلمان.

وأفادت مصادر في الحزب الاشتراكي الديمقراطي بأن أحد نواب رئيس الحزب سيتولى وزارة العمل خلفاً لها.

من جهته، أعرب ميرتس، في منشور عبر منصة "إكس"، عن احترامه قرار الاستقالة، شاكراً باس على عملها، ومقدماً تعازيه لها ولعائلتها، ومؤكداً تفهمه لصعوبة الخسارة التي تمر بها.

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