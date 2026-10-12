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عربي-دولي

مقتل 20 شخصاً في كمين مسلح لقافلة تجارية شمال غربي نيجيريا

Lebanon 24
12-10-2026 | 10:54
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مقتل 20 شخصاً في كمين مسلح لقافلة تجارية شمال غربي نيجيريا
مقتل 20 شخصاً في كمين مسلح لقافلة تجارية شمال غربي نيجيريا photos 0
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أسفر كمين نصبه مسلحون لقافلة تجارية كانت متجهة إلى أحد الأسواق تحت حماية عسكرية عن مقتل 20 شخصاً على الأقل، بينهم عسكريون ومدنيون، في ولاية زمفرة شمال غربي نيجيريا.

وقال أحد سكان الولاية، موسى دانلادي، لوكالة "رويترز"، إن الهجوم وقع نحو الساعة الثانية من ظهر السبت، أثناء توجه القافلة من جواشي إلى سوق ناساراوا في منطقة بوكويوم.

وأوضح دانلادي، الذي ساهم في جمع الجثث، أن القتلى هم أربعة جنود وثلاثة من رجال الشرطة وضابط من قوات الدفاع المدني النيجيرية، إضافة إلى 12 مدنياً.

ويأتي الهجوم في ظل تصاعد اعتداءات العصابات المسلحة المعروفة باسم "قطاع الطرق" في شمال غرب نيجيريا، والتي تستهدف القرى وتخطف السكان طلباً للفدية وتسرق الماشية.

وأكد مصدر عسكري وقوع الهجوم، مشيراً إلى إصابة 19 شخصاً أيضاً.

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