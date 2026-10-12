مقتل 20 شخصاً في كمين مسلح لقافلة تجارية شمال غربي نيجيريا

أسفر كمين نصبه مسلحون لقافلة تجارية كانت متجهة إلى أحد الأسواق تحت حماية عسكرية عن مقتل 20 شخصاً على الأقل، بينهم عسكريون ومدنيون، في ولاية زمفرة شمال غربي .

وقال أحد سكان الولاية، موسى دانلادي، لوكالة " "، إن الهجوم وقع نحو الساعة الثانية من ظهر السبت، أثناء توجه القافلة من جواشي إلى سوق ناساراوا في منطقة بوكويوم.

وأوضح دانلادي، الذي ساهم في جمع الجثث، أن القتلى هم أربعة جنود وثلاثة من رجال الشرطة وضابط من قوات الدفاع المدني ، إضافة إلى 12 مدنياً.

ويأتي الهجوم في ظل تصاعد اعتداءات العصابات المسلحة المعروفة باسم "قطاع الطرق" في نيجيريا، والتي تستهدف القرى وتخطف السكان طلباً للفدية وتسرق الماشية.

وأكد مصدر عسكري وقوع الهجوم، مشيراً إلى إصابة 19 شخصاً أيضاً.