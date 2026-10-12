في اليمن.. تفكيك خلايا مرتبطة بالحوثيين في عدن ولحج وأبين

أعلنت ، اليوم الاثنين، تفكيك عدد من الخلايا المرتبطة بميليشيا في محافظات عدن ولحج وأبين، قالت إنها كانت تخطط لاستهداف قيادات أمنية وعسكرية ومنشآت حيوية، بهدف زعزعة الأمن والاستقرار.

وأوضح وكيل وزارة الداخلية أن ضبطت في مديرية دار سعد بالعاصمة المؤقتة عدن، المدعو ، أحد عناصر الخلية، وعثرت بحوزته على عبوات ناسفة ومواد مرتبطة بالمخطط. وأضاف أن التحقيقات كشفت عن عبوات ومواقع أخرى محتملة للاستهداف.