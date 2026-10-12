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عربي-دولي

في اليمن.. تفكيك خلايا مرتبطة بالحوثيين في عدن ولحج وأبين

Lebanon 24
12-10-2026 | 10:47
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في اليمن.. تفكيك خلايا مرتبطة بالحوثيين في عدن ولحج وأبين
في اليمن.. تفكيك خلايا مرتبطة بالحوثيين في عدن ولحج وأبين photos 0
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أعلنت وزارة الداخلية اليمنية، اليوم الاثنين، تفكيك عدد من الخلايا المرتبطة بميليشيا الحوثي في محافظات عدن ولحج وأبين، قالت إنها كانت تخطط لاستهداف قيادات أمنية وعسكرية ومنشآت حيوية، بهدف زعزعة الأمن والاستقرار.

وأوضح وكيل وزارة الداخلية أن الأجهزة الأمنية ضبطت في مديرية دار سعد بالعاصمة المؤقتة عدن، المدعو وليد صالح أحمد صالح، أحد عناصر الخلية، وعثرت بحوزته على عبوات ناسفة ومواد مرتبطة بالمخطط. وأضاف أن التحقيقات كشفت عن عبوات ومواقع أخرى محتملة للاستهداف.

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