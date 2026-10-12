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عربي-دولي

هجوم سيبراني يستهدف متاجر كبرى في فرنسا.. حرارة البرادات بلغت 50 درجة

Lebanon 24
12-10-2026 | 11:38
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هجوم سيبراني يستهدف متاجر كبرى في فرنسا.. حرارة البرادات بلغت 50 درجة
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تعرّضت مئات المتاجر الكبرى في فرنسا لهجوم سيبراني استهدف أنظمة التبريد، بعدما تمكّن قراصنة من التلاعب بإعداداتها ورفع درجات الحرارة داخل البرادات والمجمّدات، ما أدى إلى إتلاف كميات كبيرة من المواد الغذائية وإطلاق إنذارات حريق في بعض المتاجر.

ويقول التقرير الذي نشره موقع "NTD" إن الهجوم طال سلاسل متاجر كبرى، بينها "إنترمارشيه" و"كوبيراتيف يو"، وسط مخاوف من امتداد تأثيراته إلى متاجر أخرى تستخدم أنظمة التبريد نفسها.

وبحسب وكالة "رويترز"، تأثر نحو 150 متجراً من سلسلة "إنترمارشيه"، إضافة إلى قرابة 100 متجر تابع لـ"كوبيراتيف يو". واضطرت المتاجر المتضررة إلى التخلص من المنتجات الطازجة والمجمّدة تفادياً للمخاطر الصحية، فيما لم تُحدّد الخسائر المالية النهائية بعد.

وأشارت تقارير إعلامية فرنسية إلى أن القراصنة استغلوا أنظمة التحكم بالتبريد لتفعيل عملية إزالة الجليد بصورة مستمرة، ما أدى إلى ارتفاع درجات الحرارة في بعض الوحدات إلى نحو 50 درجة مئوية. كما وردت تقارير عن استهداف متاجر أخرى، بينها فروع تابعة لسلسلة "إي. ليكلير"، لكن بعض الشركات لم تؤكد تعرضها للهجوم.

وأكدت النيابة العامة في باريس فتح تحقيق في الهجوم واسع النطاق، بهدف تحديد المتاجر المتضررة وربط الأضرار المبلّغ عنها، بما فيها خسائر الأغذية واندلاع الحرائق، بالاختراق الإلكتروني.

من جهتها، وصفت إدارة "كوبيراتيف يو" الهجوم بأنه غير مسبوق وخطير، مؤكدة أن فرقها تعمل على معالجة المشكلة وإعادة تشغيل الأنظمة بصورة طبيعية. وأشارت "إنترمارشيه" إلى الخسائر المالية وهدر المواد الغذائية، محذّرة من احتمال ظهور مشكلات تتعلق بالتغطية التأمينية لهذا النوع من الحوادث.

ويجري التدقيق في احتمال ارتباط الاختراق ببرمجيات أنظمة التبريد التي تنتجها شركة "دانفوس" الدنماركية، بعدما أشارت الشركة إلى أن الوحدات المتضررة في فرنسا كانت تعمل ببرمجيات قديمة. ولم تُحسم بعد جميع تفاصيل الهجوم أو الجهة المسؤولة عنه.

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النيابة العامة

إعادة تشغيل

القراصنة

النيابة

من جهته

رويترز

فرنسا

باريس

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