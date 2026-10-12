انتخابات إسرائيل معلّقة بين المعسكرين... عامل واحد قد يحسم المواجهة

مع اقتراب الانتخابات المقررة في 27 تشرين الأول، لا تزال المنافسة مفتوحة على نتائجها، في ظل تباين استطلاعات الرأي وعدم وضوح قدرة أي من المعسكرين على تشكيل حكومة. ويقول تقرير نشرته صحيفة "هآرتس" إن التقلبات في الاستطلاعات لا تعني بالضرورة تغيّراً حاسماً في اتجاهات الناخبين، وإن عاملاً واحداً قد يؤثر في ميزان القوى.

ويشير التقرير إلى أن استطلاعات الرأي لا تعكس دائماً النتيجة النهائية، وأن الارتفاع أو التراجع المفاجئ في تأييد حزب لا يكفي وحده للحكم على مسار الانتخابات. فالمنافسة لا تتوقف على حجم التأييد الذي يحصل عليه كل حزب فحسب، بل تتأثر أيضاً بنسبة المشاركة وبقدرة المعسكرات المتنافسة على تحويل أصواتها إلى مقاعد في .

وتكتسب الأحزاب الصغيرة أهمية خاصة في هذا السياق، إذ يمكن لعدم تجاوز أحدها العتبة أن يغيّر توزيع المقاعد ويؤثر في فرص تشكيل ائتلاف حكومي. لذلك، قد تكون الفوارق المحدودة في الأصوات مؤثرة في النتيجة النهائية، حتى عندما لا تظهر الاستطلاعات تقدماً واضحاً لأي طرف.

ويخلص التقرير إلى أن السباق لا يزال مفتوحاً، وأن تحديد اتجاهه يتطلب الحذر في قراءة الاستطلاعات، مع متابعة المشاركة الانتخابية وأداء الأحزاب التي قد تتوقف فرص دخولها إلى الكنيست على هامش ضيق من الأصوات.