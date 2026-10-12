تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24

إعداد لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24

إعداد لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

عربي-دولي

السودان أمام "أسوأ السيناريوهات".. المجاعة تهدد دارفور وكردفان

Lebanon 24
12-10-2026 | 15:36
اجعل لبنان24 مصدرك المفضل على غوغل
A-
A+
السودان أمام أسوأ السيناريوهات.. المجاعة تهدد دارفور وكردفان
السودان أمام أسوأ السيناريوهات.. المجاعة تهدد دارفور وكردفان photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-

حذّر التصنيف المتكامل لمراحل الأمن الغذائي من تصاعد خطر المجاعة في أجزاء من دارفور وكردفان، مع اجتماع الحرب والنزوح والجفاف الناتج عن ظاهرة النينيو، مقابل تراجع قدرة المنظمات الإنسانية على الوصول إلى المتضررين وتمويل عمليات الإغاثة.

وأشار الإنذار الجديد إلى ارتفاع مقلق في معدلات انعدام الأمن الغذائي الحاد وسوء التغذية، محذراً من أن الجفاف الشديد يسرّع استنزاف مخزونات الطعام في دارفور، فيما تواجه كردفان آثار الجفاف والقتال في آن واحد.

وفي جنوب دارفور، أظهرت عمليات الفحص تضاعف نسبة الأطفال الذين أُدخلوا للعلاج من سوء التغذية الحاد الوخيم في مدينة نيالا، وارتفاعها أربعة أضعاف في منطقة كاس، ولا سيما بين النازحين.

أما في شمال دارفور، فأدى تأخر هطول الأمطار إلى تراجع الزراعة ودفع مزارعين نازحين إلى شراء غذائهم من الأسواق بدلاً من إنتاجه، ما زاد الضغط على أسر فقدت مصادر دخلها ومدخراتها.

وفي كردفان الكبرى، نزح أكثر من 300 ألف شخص منذ تشرين الأول 2025، فيما دفع القتال العنيف في شمال كردفان مجتمعات زراعية إلى الفرار نحو مدينة الأبيض. وحذّر التقرير من صعوبة استئناف السكان أعمالهم ما لم تتحسن الأوضاع الأمنية وإمكان الوصول إلى مناطقهم.

وتتجاوز الاحتياجات حجم الاستجابة المتاحة، إذ لم تحصل خطة الاحتياجات والاستجابة الإنسانية في السودان سوى على نحو 50% من التمويل المطلوب. كما تعرقل القيود الأمنية حركة فرق الإغاثة، في وقت كشف الهجوم الأخير على شاحنتين لبرنامج الأغذية العالمي، ومقتل أحد السائقين، حجم المخاطر التي يواجهها العاملون في المجال الإنساني.

وقالت لجنة مراجعة المجاعة إن الأنظمة الضرورية لبقاء السكان في المناطق المتأثرة بالنزاع تعرضت لاستهداف ممنهج، فيما استنزف الحرمان الطويل موارد أسر ومجتمعات بأكملها.

ووصفت اللجنة ما يجري بأنه "كارثة إنسانية بلغت أبعاداً تاريخية"، محذرة من الاتجاه نحو أسوأ السيناريوهات بعد موسم حصاد شديد الضعف، ومن استمرار التداعيات طوال عام 2026 وحتى مطلع 2027.

ودعت إلى زيادة فورية وكبيرة في المساعدات، إلى جانب تحرك دبلوماسي للضغط على أطراف النزاع وداعميها من أجل وقف استهداف موارد السكان ورفع القيود المفروضة على حركة المدنيين والتجارة والإغاثة.

Advertisement
مواضيع ذات صلة
الاستعداد لأسوأ السيناريوهات؟
lebanon 24
Lebanon24
13/10/2026 01:22:19 Lebanon 24 Lebanon 24
استطلاع لـ"فاينانشال تايمز": الأميركيون أسوأ حالاً مع ترامب
lebanon 24
Lebanon24
13/10/2026 01:22:19 Lebanon 24 Lebanon 24
سيناريوهات "كارثية" للذكاء الاصطناعي: مخاوف من فقدان السيطرة وتهديد الأمن العالمي!
lebanon 24
Lebanon24
13/10/2026 01:22:19 Lebanon 24 Lebanon 24
السودان أمام تطور أخطر من حرب المسيّرات
lebanon 24
Lebanon24
13/10/2026 01:22:19 Lebanon 24 Lebanon 24

جابة الإنسان

شمال كردفان

النازحين

دبلوماسي

النيني

الطويل

في دار

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
Lebanon24
16:57 | 2026-10-12
Lebanon24
16:55 | 2026-10-12
Lebanon24
16:53 | 2026-10-12
Lebanon24
16:51 | 2026-10-12
Lebanon24
16:41 | 2026-10-12
Lebanon24
16:14 | 2026-10-12
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24