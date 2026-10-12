تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24

إعداد لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24

إعداد لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

عربي-دولي

هجمات الرياض تفتح باب التصعيد... هل تنخرط واشنطن مجدداً في حرب اليمن؟

Lebanon 24
12-10-2026 | 15:52
اجعل لبنان24 مصدرك المفضل على غوغل
A-
A+
هجمات الرياض تفتح باب التصعيد... هل تنخرط واشنطن مجدداً في حرب اليمن؟
هجمات الرياض تفتح باب التصعيد... هل تنخرط واشنطن مجدداً في حرب اليمن؟ photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-

تضع الهجمات الحوثية الأخيرة على السعودية الرياض أمام خيارات عسكرية صعبة، وسط مخاوف من اتساع المواجهة إلى حرب إقليمية تستدرج الولايات المتحدة، في وقت تتزايد الضغوط على القيادة السعودية للرد على استهداف العاصمة وتعطيل حركة الطيران.

ويقول تقرير نشرته وكالة "بلومبرغ" إن الهجمات التي استهدفت مطار الرياض خلال عطلة نهاية الأسبوع أظهرت قدرة الحوثيين على ضرب مواقع حساسة في عمق السعودية. وأسفر هجوم السبت عن مقتل 12 شخصاً وإصابة 309 آخرين، فيما أدى هجوم الأحد إلى مقتل شخص وإصابة 11، بحسب التقرير. وأعلن الحوثيون مسؤوليتهم عن الهجمات، معتبرين أنها رد على ما وصفوه بـ"العدوان السعودي"، بما في ذلك استهداف مطار صنعاء. وتزامن التصعيد مع تحرك قوات الحكومة اليمنية المدعومة من الرياض لاستعادة مناطق قرب مضيق باب المندب، بعد سيطرة الحوثيين على مواقع استراتيجية وميناء المخا، وسط دعم جوي سعودي لهذه العمليات.

ويشير التقرير إلى أن الحوثيين، رغم ارتباطهم بإيران، باتوا يمتلكون قدرة أكبر على اتخاذ قراراتهم العسكرية بصورة مستقلة، مستفيدين من منظومة تسليح تشمل صواريخ باليستية وطائرات مسيّرة منخفضة الكلفة يمكن تجميع بعضها محلياً. ويعقّد ذلك مهمة السعودية، التي سبق أن خاضت سنوات من العمليات العسكرية من دون أن تتمكن من إنهاء سيطرة الجماعة.

ويضع مقتل مواطن أميركي في هجوم السبت الرئيس دونالد ترامب أمام ضغوط إضافية للتدخل. وعندما سُئل عن احتمال مشاركة الولايات المتحدة في ضربات ضد الحوثيين، قال إنه قد يفعل ذلك، وإنه سيدرس الخيارات. لكن واشنطن اقتصرت حتى الآن على تبادل المعلومات الاستخباراتية دعماً للتحرك السعودي، في ظل مساعي ترامب لتجنب تصعيد عسكري أوسع مع إيران قبل انتخابات التجديد النصفي في تشرين الثاني.

وتشير تقديرات نقلها التقرير إلى أن الرياض قد تطلب ضربات أميركية مباشرة ضد الحوثيين، وتعزيز قدرات الدفاع الجوي وتبادل المعلومات الاستخباراتية، إلى جانب دعم سياسي لأي حملة عسكرية أوسع في اليمن.

 
Advertisement

وفي المقابل، تتزايد مؤشرات الضغط العسكري على الحوثيين، إذ تقول الحكومة اليمنية والتحالف الداعم لها إن الضربات الأخيرة استهدفت مواقع عسكرية ومستودعات أسلحة وورشاً لتصنيع المسيّرات وأبراج اتصالات، فيما أعلن التحالف استعادة ميناء المخا وتدمير أهداف حوثية عدة.

ولا تقتصر تداعيات التصعيد على الولايات المتحدة والسعودية، إذ يختبر أيضاً الشراكة الدفاعية الجديدة بين الرياض وتركيا وباكستان، بعد توقيع اتفاق دفاعي في آب. وأبدت الدولتان استعداداً للمساعدة في حماية المملكة، لكن تركيا استبعدت المشاركة في عمليات هجومية ضد الحوثيين. كما قدمت بريطانيا طائرة للتزود بالوقود جواً، فيما أعلنت فرنسا أنها سترسل معدات دفاعية إلى ميناء ينبع السعودي.

ويخلص التقرير إلى أن السعودية تواجه معضلة بين احتواء الهجمات وتجنب الانجرار مجدداً إلى حرب طويلة في اليمن، في وقت يحتفظ فيه الحوثيون بقدرات تسمح لهم بمواصلة استهداف البنية التحتية المدنية. وقد يؤدي أي تصعيد إضافي، خصوصاً إذا تدخلت واشنطن عسكرياً، إلى توسيع نطاق المواجهة وتعقيد مساعي احتوائها.

مواضيع ذات صلة
هل ينخرط لبنان مجددا في الحرب الاقليمية؟
lebanon 24
Lebanon24
13/10/2026 01:22:29 Lebanon 24 Lebanon 24
هل يفتح الملف النووي باب التفاوض مع إيران؟
lebanon 24
Lebanon24
13/10/2026 01:22:29 Lebanon 24 Lebanon 24
واشنطن وبكين تفتحان صفحة جديدة في حرب الرسوم
lebanon 24
Lebanon24
13/10/2026 01:22:29 Lebanon 24 Lebanon 24
واشنطن: رفع سوريا من قائمة الإرهاب يفتح باب الاستثمار
lebanon 24
Lebanon24
13/10/2026 01:22:29 Lebanon 24 Lebanon 24

الولايات المتحدة

دونالد ترامب

السعودية

المملكة

دونالد

ترامب

تركيا

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
Lebanon24
16:57 | 2026-10-12
Lebanon24
16:55 | 2026-10-12
Lebanon24
16:53 | 2026-10-12
Lebanon24
16:51 | 2026-10-12
Lebanon24
16:41 | 2026-10-12
Lebanon24
16:14 | 2026-10-12
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24