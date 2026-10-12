تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24

إعداد لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24

إعداد لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

عربي-دولي

إيران تنفي صلتها بحادثة قاعدة فيرفورد وتطالب بريطانيا بالأدلة

Lebanon 24
12-10-2026 | 16:03
اجعل لبنان24 مصدرك المفضل على غوغل
A-
A+
إيران تنفي صلتها بحادثة قاعدة فيرفورد وتطالب بريطانيا بالأدلة
إيران تنفي صلتها بحادثة قاعدة فيرفورد وتطالب بريطانيا بالأدلة photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-

رفض السفير الإيراني لدى بريطانيا علي موسوي، الاثنين، الاتهامات البريطانية بشأن تورط طهران في حادثة قاعدة فيرفورد الجوية، مطالباً لندن بتقديم أدلة ووثائق تثبت ادعاءاتها.

وجاء موقف موسوي خلال لقائه وزير الدولة البريطاني لشؤون الشرق الأوسط ستيفن دوتي، بعدما استدعته الخارجية البريطانية لإبلاغه رفضها ما وصفته بـ"الأنشطة العدائية الإيرانية".

وأكد السفير أن بلاده لم تتدخل بأي شكل في الحادثة، داعياً الحكومة البريطانية إلى الامتناع عن إطلاق اتهامات غير مدعومة بالأدلة. كما أبدى استعداد طهران للتعاون بين الجهات المعنية في البلدين ضمن التحقيقات.

في المقابل، قال رئيس الوزراء البريطاني آندي بورنهام أمام مجلس العموم إن التقييم الأمني لبلاده يرجح بقوة أن المخطط المشتبه به نُسق داخل إيران، وأن الحرس الثوري وجّهه “بشكل شبه مؤكد”، من دون الكشف عن أدلة علنية.

وأعلن بورنهام أن لندن ستفرض عقوبات إضافية على إيران، متعهداً بملاحقة الشبكات الإجرامية ومصادر التمويل التي تقول الحكومة البريطانية إن طهران تستخدمها لتنفيذ عمليات داخل البلاد.

كذلك أصدرت الخارجية البريطانية بياناً مشتركاً باسم 29 دولة، بينها الولايات المتحدة وفرنسا وألمانيا وكندا وأستراليا، أيدت فيه إسناد لندن دوراً لإيران في حادثة فيرفورد التي وقعت في 27 أيلول.

وكانت السفارة الإيرانية قد وصفت الاتهامات بأنها "لا أساس لها ومغرضة"، مؤكدة أن إدانة طهران للعمليات العسكرية ضدها لا تعني ارتباطها بالحادثة.

Advertisement
مواضيع ذات صلة
إيران تنفي صلتها بمخطط استهداف قاعدة "فيرفورد"
lebanon 24
Lebanon24
13/10/2026 01:22:57 Lebanon 24 Lebanon 24
رئيس وزراء بريطانيا: نعتقد أن إيران ضليعة في حادثة قاعدة فيرفورد
lebanon 24
Lebanon24
13/10/2026 01:22:57 Lebanon 24 Lebanon 24
رئيس وزراء بريطانيا: ضلوع الحرس الثوري الإيراني في حادثة قاعدة "فيرفورد" شبه مؤكد
lebanon 24
Lebanon24
13/10/2026 01:22:57 Lebanon 24 Lebanon 24
بريطانيا تستدعي سفير إيران بعد ترجيح تورط الحرس الثوري في هجوم قاعدة فيرفورد
lebanon 24
Lebanon24
13/10/2026 01:22:57 Lebanon 24 Lebanon 24

الولايات المتحدة

الشرق الأوسط

الحرس الثوري

البريطانية

الإيرانية

البريطاني

الإيراني

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
Lebanon24
16:57 | 2026-10-12
Lebanon24
16:55 | 2026-10-12
Lebanon24
16:53 | 2026-10-12
Lebanon24
16:51 | 2026-10-12
Lebanon24
16:41 | 2026-10-12
Lebanon24
16:14 | 2026-10-12
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24