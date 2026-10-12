مقتل سائقَي شاحنات مصريين في الخرطوم واعتقال مطلق النار

أعلنت مقتل مواطنين وإصابة ثالث إثر إطلاق مسلح النار على عدد من سائقي الشاحنات المصريين في سوق جنوبي العاصمة السودانية الخرطوم.

وقالت الوزارة، الاثنين، إن السلطات السودانية تمكنت من توقيف مطلق النار، فيما تواصل التحقيقات لكشف ملابسات الحادث.

وكلف المصري السفير ياسر سرور بالتواصل العاجل مع السلطات السودانية، ومتابعة الحالة الصحية للمصاب، والعمل على تسريع إجراءات نقل جثماني الضحيتين إلى مصر.

وأوضح المتحدث باسم الخارجية أن الفريق الطبي أكد حاجة المصاب إلى عملية جراحية عاجلة، مشيراً إلى أن السفارة تتابع علاجه والإجراءات المرتبطة بإعادة الجثمانين.

كما التقى والي الخرطوم، الذي قدم واجب العزاء واطمأن إلى حالة المصاب.

وكان مصدر أمني قد أفاد بأن الشرطة فرضت طوقاً أمنياً حول موقع الجريمة عقب إطلاق النار، في وقت لا تزال فيه دوافع الهجوم غير معلنة.