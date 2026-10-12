تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24

إعداد لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24

إعداد لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

عربي-دولي

فرنسا تعترض ناقلة نفط في المحيط الهندي للاشتباه برفعها علماً مزيّفاً

Lebanon 24
12-10-2026 | 16:07
اجعل لبنان24 مصدرك المفضل على غوغل
A-
A+
فرنسا تعترض ناقلة نفط في المحيط الهندي للاشتباه برفعها علماً مزيّفاً
فرنسا تعترض ناقلة نفط في المحيط الهندي للاشتباه برفعها علماً مزيّفاً photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-

أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أن البحرية الفرنسية اعترضت ناقلة النفط “DF Peak” في المحيط الهندي، للاشتباه في إبحارها تحت علم مزيّف وتورطها في عمليات نقل غير قانونية للوقود.

وقال ماكرون إن العملية نُفذت صباح الاثنين على بعد أكثر من 450 ميلاً بحرياً جنوب جزيرة ريونيون، من دون أن يكشف عن وجهة السفينة أو مصدر حمولتها.

ونشر الرئيس الفرنسي مقطعاً مصوراً يُظهر عناصر من البحرية الفرنسية وهم يصعدون إلى متن الناقلة خلال عملية الاعتراض.

Advertisement

وتُظهر بيانات موقع “مارين ترافيك” لتتبع السفن أن الناقلة ترفع علم بنين، فيما لم تعلن باريس بعد نتائج التحقق من تسجيلها ووثائقها.

وسبق أن انتقدت موسكو اعتراض فرنسا ناقلات نفط يُشتبه في ارتباطها بما يُعرف بـ“أسطول الظل” الروسي، ووصفت هذه العمليات بأنها “قرصنة ونهب بحري”، من دون تأكيد رسمي حتى الآن أن الناقلة “DF Peak” مرتبطة بروسيا.

مواضيع ذات صلة
الهيئة البحرية البريطانية: تلقينا بلاغا عن واقعة تشمل ناقلة نفط وقوات عسكرية في المحيط الهندي
lebanon 24
Lebanon24
13/10/2026 01:23:25 Lebanon 24 Lebanon 24
وسائل إعلام إيرانية: الهجوم الأميركي على ناقلة نفط إيرانية لم يؤد إلى وقوع أي إصابات
lebanon 24
Lebanon24
13/10/2026 01:23:25 Lebanon 24 Lebanon 24
وسائل إعلام إيرانية: ناقلة نفط إيرانية في جزيرة خارك تتعرض لهجوم صاروخي أميركي
lebanon 24
Lebanon24
13/10/2026 01:23:25 Lebanon 24 Lebanon 24
مستشار خامنئي يصعد: من المحتمل أن يتسع نطاق النزاع حتى المحيط الهندي أو ربما أبعد منه
lebanon 24
Lebanon24
13/10/2026 01:23:25 Lebanon 24 Lebanon 24

الرئيس الفرنسي إيمانويل

الفرنسي إيمانويل

إيمانويل ماكرون

الرئيس الفرنسي

الفرنسية

ماكرون

روسيا

الهند

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
Lebanon24
16:57 | 2026-10-12
Lebanon24
16:55 | 2026-10-12
Lebanon24
16:53 | 2026-10-12
Lebanon24
16:51 | 2026-10-12
Lebanon24
16:41 | 2026-10-12
Lebanon24
16:14 | 2026-10-12
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24