فرنسا تعترض ناقلة نفط في المحيط الهندي للاشتباه برفعها علماً مزيّفاً

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أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أن البحرية الفرنسية اعترضت ناقلة النفط “DF Peak” في المحيط الهندي، للاشتباه في إبحارها تحت علم مزيّف وتورطها في عمليات نقل غير قانونية للوقود.
وقال ماكرون إن العملية نُفذت صباح الاثنين على بعد أكثر من 450 ميلاً بحرياً جنوب جزيرة ريونيون، من دون أن يكشف عن وجهة السفينة أو مصدر حمولتها.
ونشر الرئيس الفرنسي مقطعاً مصوراً يُظهر عناصر من البحرية الفرنسية وهم يصعدون إلى متن الناقلة خلال عملية الاعتراض.
La France est déterminée à lutter contre la flotte fantôme, partout dans le monde.
Ce matin, à plus de 450 nautiques au sud de La Réunion, notre Marine nationale a arraisonné le pétrolier DF Peak, suspecté de naviguer sous un faux pavillon et impliqué dans des activités illicites de transport de carburants.
Cette action, conduite conformément au droit international de la mer, témoigne de notre détermination à faire respecter le droit et à lutter contre tous les trafics illicites, où qu’ils se produisent.
— Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) October 12, 2026
La France est déterminée à lutter contre la flotte fantôme, partout dans le monde.
Ce matin, à plus de 450 nautiques au sud de La Réunion, notre Marine nationale a arraisonné le pétrolier DF Peak, suspecté de naviguer sous un faux pavillon et impliqué dans des activités illicites de transport de carburants.
Cette action, conduite conformément au droit international de la mer, témoigne de notre détermination à faire respecter le droit et à lutter contre tous les trafics illicites, où qu’ils se produisent.
وتُظهر بيانات موقع “مارين ترافيك” لتتبع السفن أن الناقلة ترفع علم بنين، فيما لم تعلن باريس بعد نتائج التحقق من تسجيلها ووثائقها.
وسبق أن انتقدت موسكو اعتراض فرنسا ناقلات نفط يُشتبه في ارتباطها بما يُعرف بـ“أسطول الظل” الروسي، ووصفت هذه العمليات بأنها “قرصنة ونهب بحري”، من دون تأكيد رسمي حتى الآن أن الناقلة “DF Peak” مرتبطة بروسيا.