اتفاقية مكة أمام البرلمان التركي قريباً.. إليكم التفاصيل

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أعلن الرئيس أن بلاده تواصل استكمال الترتيبات اللازمة لاتفاقية مكة للدفاع المشترك مع وباكستان، تمهيداً لإحالتها إلى خلال الأيام المقبلة للمصادقة عليها.وأكد ، عقب اجتماع ، تضامن مع في مواجهة الهجمات الحوثية، مندداً بهذه الاعتداءات التي وصفها بأنها "غير قانونية وغير إنسانية".وشدد على أن أنقرة تتعامل مع التطورات الإقليمية انطلاقاً من حرصها على تحقيق الأمن والاستقرار، بعيداً عن الاعتبارات المذهبية والإثنية، مؤكداً استمرار جهود بلاده لتعزيز السلام في المنطقة.وفي الشأن الداخلي، كشف أردوغان عن مواصلة التحقيقات في ملف صناديق الاستثمار، مشيراً إلى توقيف أو اعتقال 84 شخصاً من أصل 282 شملتهم الإجراءات، إلى جانب صدور قرارات ملاحقة بحق 27 مشتبهاً بهم.كما أعلن توسيع برامج دعم الشباب وتأهيلهم لسوق العمل، موضحاً أن نحو 220 ألف شاب استفادوا حتى الآن من برنامج التوظيف والتدريب الحكومي.