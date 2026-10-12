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عربي-دولي

الملكة رانيا تعزي بضحايا هجمات السعودية: قلوبنا مع المملكة

Lebanon 24
12-10-2026 | 16:53
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الملكة رانيا تعزي بضحايا هجمات السعودية: قلوبنا مع المملكة
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أعربت الملكة رانيا العبدالله عن تعازيها بضحايا الهجمات الحوثية التي استهدفت المملكة العربية السعودية، متمنية الشفاء العاجل للمصابين.

وقالت في منشور عبر منصة "إكس": "رحم الله الضحايا الأبرياء، ودعواتنا بالشفاء العاجل للمصابين".

وأضافت: "قلوبنا مع المملكة العربية السعودية قيادة وشعباً، وحفظ الله أرضها وأهلها ورد عنها كل سوء".

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وجاء موقف الملكة رانيا بعد هجومين متتاليين استهدفا مطار الملك خالد الدولي في الرياض، إذ أسفر هجوم السبت، الذي أعلنت جماعة الحوثي مسؤوليتها عنه، عن مقتل 13 شخصاً وإصابة 309، وفق الحصيلة المعلنة، فيما أدى هجوم آخر الأحد إلى مقتل شخص، لترتفع حصيلة اليومين إلى 14 قتيلاً.

وكان المطار قد تعرض أيضاً لهجومين الخميس، أعلنت السلطات السعودية أنهما أسفرا عن مقتل ثلاثة سعوديين وإصابة عدد من المواطنين والمقيمين من جنسيات مختلفة.

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