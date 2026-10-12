الملكة رانيا تعزي بضحايا هجمات السعودية: قلوبنا مع المملكة

أعربت الملكة رانيا العبدالله عن تعازيها بضحايا الهجمات الحوثية التي استهدفت ، متمنية الشفاء العاجل للمصابين.

وقالت في منشور عبر منصة "إكس": "رحم الله الضحايا الأبرياء، ودعواتنا بالشفاء العاجل للمصابين".

وأضافت: "قلوبنا مع قيادة وشعباً، وحفظ الله أرضها وأهلها ورد عنها كل سوء".

رحم الله الضحايا الأبرياء ودعواتنا بالشفاء العاجل للمصابين. قلوبنا مع المملكة العربية قيادة وشعباً، وحفظ الله أرضها وأهلها ورد عنها كل سوء — Rania Al Abdullah (@QueenRania) October 12, 2026 Advertisement

وجاء موقف الملكة رانيا بعد هجومين متتاليين استهدفا مطار الملك خالد الدولي في ، إذ أسفر هجوم السبت، الذي أعلنت جماعة مسؤوليتها عنه، عن مقتل 13 شخصاً وإصابة 309، وفق الحصيلة المعلنة، فيما أدى هجوم آخر الأحد إلى مقتل شخص، لترتفع حصيلة اليومين إلى 14 قتيلاً.

وكان قد تعرض أيضاً لهجومين الخميس، أعلنت السلطات السعودية أنهما أسفرا عن مقتل ثلاثة سعوديين وإصابة عدد من المواطنين والمقيمين من جنسيات مختلفة.