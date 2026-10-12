60 دولة ترفض "رسوم العبور" في مضيق هرمز... تحرك أوروبي بمواجهة إيران

أعلنت أكثر من 60 دولة دعمها مبادرة أوروبية ترفض فرض رسوم على السفن العابرة للممرات البحرية الدولية، في خطوة دبلوماسية تهدف إلى حماية حرية الملاحة، وسط الاضطرابات المستمرة في مضيق هرمز ومحاولات فرض شروط على حركة السفن.

وتشمل المبادرة كل الدول الأعضاء في ، إلى جانب 33 دولة أخرى، بينها وكندا واليابان وأستراليا وسنغافورة. وتهدف إلى منع استخدام الممرات البحرية الدولية وسيلةً لتحقيق مكاسب مالية أو ممارسة الضغط السياسي.

وقالت مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد كايا كالاس إن الدول الموقعة تعارض فرض رسوم على الملاحة الدولية، مؤكدة أن المرور عبر هذه الممرات يجب أن يبقى متاحاً للجميع، لا لمن يستطيع الدفع فقط.

وتستند المبادرة إلى اتفاقية لقانون البحار، وترفض أي رسوم غير قانونية أو قيود تمييزية أو شروط مسبقة من شأنها عرقلة المرور المشروع عبر المضائق المستخدمة للملاحة الدولية. كما تعهدت الدول بالعمل من خلال المؤسسات الدولية، ولا سيما المنظمة البحرية الدولية، للحفاظ على سلامة الملاحة.

ويأتي التحرك في وقت تؤكد فيه سيطرتها على حركة السفن في مضيق هرمز، وتربط إعادة فتحه بتلبية مطالبها.

وتعكس أرقام حركة الملاحة حجم الاضطراب الذي يشهده الممر. فبحسب شركة "Kpler" المتخصصة في تحليل بيانات الشحن، عبرت المضيق سبع سفن محمّلة بالسلع في 6 تشرين الأول، وهو أدنى عدد منذ 23 ، قبل أن يرتفع العدد إلى عشر سفن في اليوم التالي. وقبل الحرب، كان نحو 125 سفينة تجارية كبيرة يعبر المضيق يومياً.