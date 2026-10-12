ترامب: الحوثيون يتصرفون بشكل سيئ

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دان الرئيس الأميركي مجدداً هجمات الحوثيين على ، واصفاً سلوك الجماعة بأنه "سيئ".وقال إن الحوثيين "يتصرفون بشكل سيئ"، مضيفاً أن الهجوم الذي استهدف مطار الملك خالد الدولي في السبت يمثل "أمراً فظيعاً".وتأتي تصريحات الرئيس الأميركي عقب الهجمات الحوثية على مطار الملك خالد في الرياض ومطار الملك فهد في الدمام.يأتي هذا بينما أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن الاثنين أنه اعترض صاروخاً باليستياً أطلقه الحوثيون تجاه الرياض.وقال المتحدث باسم التحالف اللواء الركن المالكي على إكس "اعتراض وتدمير صاروخ باليستي أطلقته الميليشيا الحوثية الإرهابية باتجاه الرياض".ولاحقاً، أعلن التحالف في بيان اعتراض وتدمير صاروخين باليستيين أطلقتهما الميليشيا الحوثية باتجاه خميس مشيط.