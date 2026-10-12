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عربي-دولي

ترامب: الحوثيون يتصرفون بشكل سيئ

Lebanon 24
12-10-2026 | 23:05
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ترامب: الحوثيون يتصرفون بشكل سيئ
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دان الرئيس الأميركي دونالد ترامب مجدداً هجمات الحوثيين على السعودية، واصفاً سلوك الجماعة بأنه "سيئ".
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وقال ترامب إن الحوثيين "يتصرفون بشكل سيئ"، مضيفاً أن الهجوم الذي استهدف مطار الملك خالد الدولي في الرياض السبت يمثل "أمراً فظيعاً".

وتأتي تصريحات الرئيس الأميركي عقب الهجمات الحوثية على مطار الملك خالد في الرياض ومطار الملك فهد في الدمام.

يأتي هذا بينما أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن الاثنين أنه اعترض صاروخاً باليستياً أطلقه الحوثيون تجاه الرياض.

وقال المتحدث باسم التحالف اللواء الركن تركي المالكي على إكس "اعتراض وتدمير صاروخ باليستي أطلقته الميليشيا الحوثية الإرهابية باتجاه الرياض".

ولاحقاً، أعلن التحالف في بيان اعتراض وتدمير صاروخين باليستيين أطلقتهما الميليشيا الحوثية باتجاه خميس مشيط.
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