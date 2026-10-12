الاتحاد الأوروبي يفتح فصلين جديدين في مفاوضات انضمام أوكرانيا ومولدوفا

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قرر توسيع مفاوضات الانضمام مع ومولدوفا، حيث اتفق ممثلو ال27 في لوكسمبورغ الاثنين على فتح محادثات بشأن مجالين إضافيين من مجالات التفاوض الموضوعية.وقالت الرئاسة لمجلس الاتحاد إن هذين المجالين يتعلقان على وجه التحديد بالسوق الموحدة وكذلك القدرة التنافسية والنمو الشامل.وتشمل السوق الموحدة حرية حركة السلع والخدمات ورأس المال والعمال، في حين تغطي القدرة التنافسية موضوعات مثل السياسة الاقتصادية والضريبية والتعليم والبحث.وينظر إلى قرار توسيع المحادثات باعتباره إشارة مهمة لكلا البلدين على أن مبادراتهما الإصلاحية تؤتي ثمارها.وبالنسبة لأوكرانيا بشكل خاص، التي تخوض حرباً مع للسنة الخامسة، فإن هذين المجالين يتطلبان جهداً هائلاً.وتستهدف عملية التفاوض للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي ضمان تلبية الدولة المرشحة لجميع متطلبات العضوية.ولجعل العملية أكثر قابلية للإدارة، تم تقسيمها إلى 35 فصلاً. ومن بين هذه الفصول، تم تخصيص 33 منها لستة مجالات موضوعية تعرف باسم مجموعات.ومن غير المتوقع أن تنتهي المحادثات، وخاصة بالنسبة لأوكرانيا، قبل العقد المقبل. ووفقاً للخبراء، لا تزال أوكرانيا بعيدة للغاية عن الوفاء بمعايير الاتحاد الأوروبي، خاصةً في مجالات مثل مكافحة الفساد.