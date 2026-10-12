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عربي-دولي

الاتحاد الأوروبي يفتح فصلين جديدين في مفاوضات انضمام أوكرانيا ومولدوفا

Lebanon 24
12-10-2026 | 23:16
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الاتحاد الأوروبي يفتح فصلين جديدين في مفاوضات انضمام أوكرانيا ومولدوفا
الاتحاد الأوروبي يفتح فصلين جديدين في مفاوضات انضمام أوكرانيا ومولدوفا photos 0
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قرر الاتحاد الأوروبي توسيع مفاوضات الانضمام مع أوكرانيا ومولدوفا، حيث اتفق ممثلو الدول الأعضاء ال27 في لوكسمبورغ الاثنين على فتح محادثات بشأن مجالين إضافيين من مجالات التفاوض الموضوعية.
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وقالت الرئاسة الأيرلندية لمجلس الاتحاد الأوروبي إن هذين المجالين يتعلقان على وجه التحديد بالسوق الموحدة وكذلك القدرة التنافسية والنمو الشامل.

وتشمل السوق الموحدة حرية حركة السلع والخدمات ورأس المال والعمال، في حين تغطي القدرة التنافسية موضوعات مثل السياسة الاقتصادية والضريبية والتعليم والبحث.

وينظر إلى قرار توسيع المحادثات باعتباره إشارة مهمة لكلا البلدين على أن مبادراتهما الإصلاحية تؤتي ثمارها.

وبالنسبة لأوكرانيا بشكل خاص، التي تخوض حرباً مع روسيا للسنة الخامسة، فإن هذين المجالين يتطلبان جهداً هائلاً.

وتستهدف عملية التفاوض للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي ضمان تلبية الدولة المرشحة لجميع متطلبات العضوية.

ولجعل العملية أكثر قابلية للإدارة، تم تقسيمها إلى 35 فصلاً. ومن بين هذه الفصول، تم تخصيص 33 منها لستة مجالات موضوعية تعرف باسم مجموعات.

ومن غير المتوقع أن تنتهي المحادثات، وخاصة بالنسبة لأوكرانيا، قبل العقد المقبل. ووفقاً للخبراء، لا تزال أوكرانيا بعيدة للغاية عن الوفاء بمعايير الاتحاد الأوروبي، خاصةً في مجالات مثل مكافحة الفساد.
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