عن مُساعدة روسيا والصين ايران.. هذا ما أوضحه ترامب

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أعلن الرئيس الأميركي ، اليوم الثلاثاء، انه لا يعتقد أن وروسيا تقدمان المساعدة لإيران، مؤكدا ان أي مساعدة لطهران ستعلم بها .وكتب عبر منصة "تروث سوشال" قائلا: "أرى الكثير من التعليقات الصادرة عن حمقى ومجانين اليسار المتطرف، الذين يزعمون أن الصين وروسيا تساعدان ".وتابع ترامب: "إذا كانتا تفعلان ذلك، فإن مساعدتهما تقتصر على مستوى متدن للغاية، لكنني لا أعتقد أنهما تساعدانها على الإطلاق. فهما تخاطران بخسارة الكثير، وكنا سنعلم بذلك، وبسرعة كبيرة".من جهة أخرى، اعتبر ترامب أن يريد التوصل إلى اتفاق بشأن الحرب في أكثر من نظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي.ولم يُبد ترامب أي استعداد لممارسة مزيد من الضغوط على بسبب الحرب في أوكرانيا، رغم الانتقادات الموجهة إلى نهجه الأخير، بل أشار إلى أن على أوكرانيا بذل مزيد من الجهود للتوصل إلى اتفاق.وعندما سأله أحد الصحفيين عن الهجمات الروسية على منشآت الطاقة، رغم وقف إطلاق النار الذي أعلنه بنفسه، قال ترامب: "حسنا، سيتعين عليّ الاطلاع على الأمر والتحقق منه، لأن هناك انتهاكات من الجانبين".وعندما سُئل عن كيفية اعتزامه إقناع الرئيس الروسي بالالتزام بوقف إطلاق النار، قال ترامب: "أعتقد أنه يريد التوصل إلى اتفاق، وعلينا أن نجعل زيلينسكي يرغب في التوصل إلى اتفاق".وعندما طُلب من ترامب توضيح سبب اعتقاده أن بوتين مهتم بالتوصل إلى اتفاق رغم استمرار الهجمات على أوكرانيا، امتنع مجددا عن انتقاد الكرملين.وقال: "أعتقد أنهم سيتوصلون إلى اتفاق. بل أعتقد أن بوتين يريد التوصل إلى اتفاق أكثر من زيلينسكي".