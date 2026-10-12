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عربي-دولي

باكستان تدعو طالبان إلى منع هجمات المسلحين عبر الحدود

Lebanon 24
12-10-2026 | 23:31
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باكستان تدعو طالبان إلى منع هجمات المسلحين عبر الحدود
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حثّت باكستان حكومة طالبان أفغانستان على منع المسلحين من استخدام الأراضي الأفغانية لشن هجمات داخل باكستان، مجددةً تحذيرها من أن الجماعات المسلحة نفسها قد تهدد في نهاية المطاف حكم طالبان نفسها.
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وقد تصاعدت حدة التوتر بين الجارتين وسط اشتباكات حدودية متكررة وضربات جوية باكستانية في أفغانستان، مما عمق نزاعاً طويل الأمد بشأن نشاط المسلحين.

وقالت بعثة الأمم المتحدة في أفغانستان في أيلول الماضي إنها وثقت أكثر من 1100 حالة وفاة وإصابة بين المدنيين بسبب العنف عبر الحدود في أفغانستان هذا العام.

وقد قال وزير الخارجية الباكستاني محمد إسحاق دار، في كلمة ألقاها في مركز أبحاث وبثها التلفزيون الباكستاني، إنه سبق أن وجّه تحذيراً إلى رئيس وزراء حكومة طالبان في أفغانستان الملا محمد حسن أخوند خلال زيارة إلى كابول في تموز 2025.

وأضاف إسحاق دار: "لقد ذكّرته بلطف بأنه إذا فشلت السلطات الأفغانية في اتخاذ الإجراء المناسب ضد الجماعات الإرهابية التي تعمل من أراضيها، فسيأتي اليوم الذي ستهدد فيه هذه الجماعات حكومته أيضاً".

ولم يقدّم تفاصيل عن رد أفغانستان، ولم يصدر أي تعليق فوري من كابول.

وحذر إسحاق دار من أن نظام طالبان الأفغاني سيواجه العواقب في النهاية في حال لم يتخذ إجراءات ضد "الإرهابيين" الذين ينشطون من أراضيه.

ونقلت قناة "جيو" الإخبارية الباكستانية عن دار قوله، خلال كلمة ألقاها بشأن "تطور المشهد الإرهابي في باكستان" في المؤتمر الدولي لمعهد الدراسات الاستراتيجية والدولية المنعقد في إسلام آباد: "إذا لم تتخذ الحكومة الأفغانية إجراءات ضد الإرهابيين، فسوف تواجه العواقب بنفسها في يوم من الأيام".

يذكر أن باكستان سجّلت ارتفاعاً حاداً في عدد "حوادث الإرهاب العابرة للحدود"، ولا سيما في خيبر باختونخوا وبلوشستان، منذ عودة طالبان الأفغانية إلى السلطة عام 2021، بحسب قناة "جيو".
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