بيرنهام: تعزيز العلاقات مع الاتحاد الأوروبي ضرورة لمواجهة التدخل الروسي في أوروبا

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اعتبر رئيس الوزراء آندي بيرنهام، أن محاولات التدخل في المشهد السياسي يبين سبب ضرورة إقامة علاقة أقوى مع ، مشدداً على أن "الوضع الراهن لم يعد مقبولاً".وقال بيرنهام إن ما أسماها "محاولات روسيا التدخل في التصويت " في مختلف أنحاء ، بما في ذلك استفتاء عضوية بريطانيا في الاتحاد الأوروبي عام 2016، تسلط الضوء على أهمية تعزيز روابط المتحدة مع جيرانها، بعد إضعافها نتيجة خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي (بريكست).وأبلغ المشرعين في مجلس العموم أنه سيكون بمثابة "إخلال بالواجب" عدم السعي لعلاقات أقوى مع الاتحاد الأوروبي المكون من 27 دولة والذي غادرته المملكة المتحدة في عام 2020.وتأتي هذه التصريحات بعد أن قال بيرنهام في المؤتمر السنوي لحزب العمال الشهر الماضي إن "بريكست ألحق أضراراً أكثر بكثير مما حققه من فوائد"، وإن اتفاقية التجارة الهزيلة التي تربط بريطانيا بالاتحاد الأوروبي تعيق تقدم البلاد.وأضاف أنه سيسعى لتحقيق توافق سياسي بشأن علاقة جديدة، مع تضمن الخيارات المستقبلية احتمال العودة للانضمام إلى التكتل