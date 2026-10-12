بيرنهام: تعزيز العلاقات مع الاتحاد الأوروبي ضرورة لمواجهة التدخل الروسي في أوروبا

اعتبر رئيس الوزراء البريطاني
آندي بيرنهام، أن محاولات روسيا
التدخل في المشهد السياسي الأوروبي
يبين سبب ضرورة إقامة بريطانيا
علاقة أقوى مع الاتحاد الأوروبي
، مشدداً على أن "الوضع الراهن لم يعد مقبولاً".
وقال بيرنهام إن ما أسماها "محاولات روسيا التدخل في التصويت الديمقراطي
" في مختلف أنحاء أوروبا
، بما في ذلك استفتاء عضوية بريطانيا في الاتحاد الأوروبي عام 2016، تسلط الضوء على أهمية تعزيز روابط المملكة
المتحدة مع جيرانها، بعد سنوات من
إضعافها نتيجة خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي (بريكست).
وأبلغ المشرعين في مجلس العموم أنه سيكون بمثابة "إخلال بالواجب" عدم السعي لعلاقات أقوى مع الاتحاد الأوروبي المكون من 27 دولة والذي غادرته المملكة المتحدة في عام 2020.
وتأتي هذه التصريحات بعد أن قال بيرنهام في المؤتمر السنوي لحزب العمال الشهر الماضي إن "بريكست ألحق أضراراً أكثر بكثير مما حققه من فوائد"، وإن اتفاقية التجارة الهزيلة التي تربط بريطانيا بالاتحاد الأوروبي تعيق تقدم البلاد.
وأضاف أنه سيسعى لتحقيق توافق سياسي بشأن علاقة جديدة، مع تضمن الخيارات المستقبلية احتمال العودة للانضمام إلى التكتل