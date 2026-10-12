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عربي-دولي

السلطات السعودية تمدد تعليق العمليات التشغيلية في مطار الملك خالد

Lebanon 24
12-10-2026 | 23:57
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السلطات السعودية تمدد تعليق العمليات التشغيلية في مطار الملك خالد
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أعلنت هيئة الطيران المدني السعودية تمديد تعليق العمليات التشغيلية في مطار الملك خالد الدولي بالرياض، وذلك تزامنا مع إعلان قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن أنها تتصدى لهجمات تستهدف المملكة.
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وقالت هيئة الطيران المدني السعودية إن قرار تمديد التعليق يأتي في إطار استكمال الإجراءات اللازمة للتحقق من سلامة مرافق المطار وجاهزيتها التشغيلية بالتنسيق مع الجهات المختصة. 

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وأعلنت "هيئة الطيران المدني" السعودية، أمس الاثنين، مقتل وإصابة 12 شخصاً آخرين، جراء الاعتداء على مطار الملك خالد الدولي بالرياض، عصر يوم الأحد.

وفي وقت سابق فجر الثلاثاء أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن اعتراض وتدمير صاروخين باليستيين أطلقهما الحوثيون باتجاه خميس مشيط.
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