السلطات السعودية تمدد تعليق العمليات التشغيلية في مطار الملك خالد

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أعلنت هيئة الطيران المدني تمديد تعليق العمليات التشغيلية في مطار الملك خالد الدولي بالرياض، وذلك تزامنا مع إعلان قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن أنها تتصدى لهجمات تستهدف .وقالت هيئة الطيران المدني السعودية إن قرار تمديد التعليق يأتي في إطار استكمال الإجراءات اللازمة للتحقق من سلامة مرافق وجاهزيتها التشغيلية بالتنسيق مع الجهات المختصة.ذات صلةتُدين بشدة هجمات الحوثيين على مطار الملك خالد الدوليوأعلنت "هيئة الطيران المدني" السعودية، أمس الاثنين، مقتل وإصابة 12 شخصاً آخرين، جراء الاعتداء على مطار الملك خالد الدولي بالرياض، عصر .وفي وقت سابق فجر الثلاثاء أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن اعتراض وتدمير صاروخين باليستيين أطلقهما الحوثيون باتجاه خميس مشيط.