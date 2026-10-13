راشيل وسيمون يخلفان خمسة قتلى في المكسيك

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أسفرت المدارية "راشيل" عن مقتل 4 أشخاص أثناء مرورها بشمال غرب المكسيك، وفق ما أعلن مكتب في ولاية باها كاليفورنيا، الاثنين، بعدما تسبب الإعصار "سيمون" في مقتل شخص آخر.ولقي 4 أفراد من عائلة واحدة، بينهم قاصران، حتفهم جراء الفيضانات الناجمة عن الأمطار الغزيرة التي صاحبت العاصفة "راشيل"، وفق المصدر ذاته.وعُثر على الجثث الأربع في ضواحي مدينة إنسينادا بولاية باها كاليفورنيا المكسيكية، وهي منطقة فقيرة وقليلة .ورغم انحسار العاصفة، لا يزال 5 أشخاص في عداد المفقودين. وأنقذت 32 شخصا حاصرتهم المياه في مناطق متفرقة، لا سيما باستخدام المروحيات.