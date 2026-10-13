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عربي-دولي

بالأرقام... انقسام أوروبي متصاعد بشأن انضمام أوكرانيا إلى الاتحاد الأوروبي

Lebanon 24
13-10-2026 | 01:52
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بالأرقام... انقسام أوروبي متصاعد بشأن انضمام أوكرانيا إلى الاتحاد الأوروبي
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تعول أوكرانيا، التي تتعرض لهجمات روسية، على الانضمام سريعا إلى الاتحاد الأوروبي باعتباره أملا في تحقيق السلام، لكن الدعم داخل دول الاتحاد لانضمامها سريعا يتراجع.
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ووفقا لاستطلاع أجرته مؤسسة "برتلسمان" الألمانية، يرغب 83 بالمئة من الأوكرانيين والأوكرانيات في انضمام بلادهم إلى الاتحاد الأوروبي خلال السنوات المقبلة، في حين لا تتجاوز نسبة المؤيدين لذلك بين مواطني الاتحاد الأوروبي 47 بالمئة، مقابل 53 بالمئة يعارضون هذه الخطوة.

وتقدم ألمانيا أقوى دعم عسكري ومالي لأوكرانيا التي تتعرض لهجمات روسية. لكن الألمان يبدون تشككا ملحوظا في انضمام أوكرانيا سريعا إلى الاتحاد الأوروبي، إذ لا تتجاوز نسبة المؤيدين لذلك 41 بالمئة بين أكبر 10دول في الاتحاد.

ولا تقل النسبة عن ذلك إلا في رومانيا، حيث تبلغ 40 بالمئة. أما بين الدول الكبرى في الاتحاد الأوروبي، فتسجل السويد أعلى نسبة تأييد لانضمام أوكرانيا سريعا، بواقع 69 بالمئة.

وفي بداية الحرب الروسية الأوكرانية عام 2022، كان 60 بالمئة من الألمان يؤيدون انضمام أوكرانيا سريعا إلى الاتحاد الأوروبي. وأعادت المؤسسة إجراء استطلاعها بانتظام، وأظهرت النتائج تراجع نسب التأييد منذ ذلك الحين في الدول المعنية وعلى مستوى الاتحاد الأوروبي ككل.

وخلصت مؤسسة "برتلسمان" إلى أن انضمام أوكرانيا لا يزال هدفا معلنا للاتحاد الأوروبي، ويعد أحد الركائز الأساسية لنظام أمني أوروبي مستقبلي. ولتجاوز هذا التناقض، رأت المؤسسة ضرورة تعميق الحوار بين السياسيين والمواطنين، مؤكدة أن الهدف الاستراتيجي المتمثل في دمج أوكرانيا ينبغي توضيحه وإيصال رسالته بصورة أكثر إقناعا.

وكانت المؤسسة قد كلفت منصة استطلاعات الرأي التابعة لها، "يوبينيوس"، بإجراء الاستطلاع في يونيو الماضي، وشمل 16 ألفا و795 شخصا في جميع دول الاتحاد الأوروبي.
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