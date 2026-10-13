أمير قطر: تمسكنا بالحلول السلمية لا يعني التهاون في الدفاع عن بلدنا

أكد أمير ، أن بلاده تعرضت لاعتداء على أراضيها من جانب ، في انتهاك صارخ لسيادتها، معتبراً أن تمسك قطر بالحوار والحلول السلمية لا يعني التهاون في الدفاع عن سيادتها.

وقال في الجلسة الافتتاحية للدور الـ55 لمجلس الشورى ، إن بلاده أسهمت في جهود وقف إطلاق النار وفتح الممرات المائية، مشيرًا إلى أن قطر تؤمّن نحو خُمس تجارة الطبيعي المسال في العالم، وإن ما يمسها ينعكس على الأسواق والمستهلكين.

وأضاف أن إغلاق مضيق هرمز والأضرار التي لحقت برأس لفان أدّيا إلى تعطّل مهم في صادرات الدولة.

وأوضح أن الاقتصاد الوطني واجه الأزمة الحالية بقوة، وحافظ على معدل نمو مرتفع خلال عام 2025، مؤكدًا أن سياسة الدولة قبل الأزمة الحالية مكّنتها من استيعاب تداعياتها حتى الآن.

وأشار إلى أن قطر والمنطقة واجهتا أحداثًا استثنائية أثبتت مجددًا تماسك ، مؤكدًا أن بلاده لن تخرج من هذه الأزمة إلا أكثر مرونة وتكيفًا مع المتغيرات العالمية.