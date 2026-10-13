أمير قطر: تمسكنا بالحلول السلمية لا يعني التهاون في الدفاع عن بلدنا

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أكد أمير دولة قطر تميم بن حمد آل ثاني، أن بلاده تعرضت لاعتداء على أراضيها من جانب إيران، في انتهاك صارخ لسيادتها، معتبراً أن تمسك قطر بالحوار والحلول السلمية لا يعني التهاون في الدفاع عن سيادتها.
وقال في الجلسة الافتتاحية للدور الـ55 لمجلس الشورى القطري، إن بلاده أسهمت في جهود وقف إطلاق النار وفتح الممرات المائية، مشيرًا إلى أن قطر تؤمّن نحو خُمس تجارة الغاز الطبيعي المسال في العالم، وإن ما يمسها ينعكس على الأسواق والمستهلكين.
وأضاف أن إغلاق مضيق هرمز والأضرار التي لحقت برأس لفان أدّيا إلى تعطّل مهم في صادرات الدولة.
وأوضح أمير قطر أن الاقتصاد الوطني واجه الأزمة الحالية بقوة، وحافظ على معدل نمو مرتفع خلال عام 2025، مؤكدًا أن سياسة الدولة قبل الأزمة الحالية مكّنتها من استيعاب تداعياتها حتى الآن.
وأشار إلى أن قطر والمنطقة واجهتا أحداثًا استثنائية أثبتت مجددًا تماسك مؤسسات الدولة، مؤكدًا أن بلاده لن تخرج من هذه الأزمة إلا أكثر مرونة وتكيفًا مع المتغيرات العالمية.