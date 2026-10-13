كوريا الشمالية تعلن نجاح تجربة إطلاق صاروخ باليستي

أعلنت المركزية الكورية الشمالية، أن بيونغ يانغ أجرت تجربة إطلاق صاروخ باليستي تكتيكي، مؤكدة نجاح تحديث تقني لأحد العناصر الأساسية في الصاروخ.

وكان الجيش الكوري الجنوبي، قد أعلن أن أطلقت عدة صواريخ باليستية باتجاه البحر قبالة ساحلها الشرقي، في رابع عملية إطلاق من نوعها خلال شهر، وذلك عقب اختبار سيول صاروخًا فرط صوتي مؤخرًا.

من جانبه، أفاد خفر السواحل الياباني بأن الشمالية أطلقت قذيفتين مجهولتين يُعتقد أنهما صاروخان باليستيان، مشيرًا إلى أن كليهما سقط بالفعل على ما يبدو.

وفي السياق ذاته، قالت القيادة الأميركية في المحيط الهادئ، في بيان نقلته وكالة «رويترز»، إنها على علم بإطلاق صاروخين باليستيين، لكنها أكدت أن الواقعة لم تشكل تهديدًا وشيكًا للأفراد أو الأراضي أو الحلفاء .

وأضاف البيان أن تتابع عمليات الإطلاق وتتشاور عن كثب مع حلفائها وشركائها.

وفي تطور متصل، قال الرئيس الأميركي ، إنه قد يلتقي الزعيم الكوري كيم جونغ أون خلال زيارة مرتقبة إلى آسيا الشهر المقبل.

وأوضح ، الذي يعتزم زيارة للقاء الرئيس شي جينبينغ والمشاركة في قمة منتدى التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادئ، أنه قد يعقد لقاء مع كيم خلال وجوده في المنطقة.

وتخضع كوريا الشمالية لعقوبات من منذ عام 2006، بهدف الحد من تطويرها الأسلحة النووية والصواريخ الباليستية.