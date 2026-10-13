وزيرة الخارجية الفنلندية تنتقد قرار ترامب بشأن الديزل الروسي

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أكدت وزيرة الخارجية الفنلندية فالتونين، أن تزويد آلة الحرب الروسية، التي وصفتها بـ"الاستبدادية"، بإيرادات إضافية "ليس فكرة جيدة"، وذلك عقب قرار الرئيس الأمريكي رفع عن صادرات الديزل الروسية.وقالت فالتونين، خلال منتدى عُقد في سنغافورة، إن ، بصفتها قائدة العالم الحر، يجب أن تقف إلى جانب ، التي اختارت التحرر من الاضطهاد الروسي، بحسب "رويترز".وأضافت: "ينبغي أن يقف بقية العالم إلى جانب الضحية، وبالتأكيد تلك الدول التي لا تزال تريد أن تكون قوية من أجل مبدأ الحرية".ودعت الوزيرة الفنلندية، الدول الأعضاء في إلى وقف إصدار التأشيرات السياحية للمواطنين الروس، حتى تنهي موسكو حربها ضد أوكرانيا.وقالت فالتونين: "أسمع من جميع زملائي في الاتحاد موافقة على هذا المبدأ، وأنا على يقين تام من أن جميع دول الاتحاد الأوروبي ستبدأ الآن في تشديد القيود على التأشيرات السياحية للروس بشكل أكبر، خاصة أن تشن أيضًا حربًا هجينة ضد ".وفي وقت سابق، أكدت ألمانيا مواصلة العمل مع دول الاتحاد الأوروبي لفرض عقوبات جديدة على روسيا، عقب إعلان الرئيس الأمريكي ، الجمعة، رفع بعض العقوبات المفروضة على موسكو.وجاء القرار بعد إعلان ترامب أن نظيره الروسي تعهد، خلال محادثة وصفها بأنها "مثمرة للغاية"، بطرح ملايين الأطنان من الديزل في الأسواق الأمريكية والعالمية خلال الأشهر المقبلة، بهدف زيادة الإمدادات.