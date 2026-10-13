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عربي-دولي

وزيرة الخارجية الفنلندية تنتقد قرار ترامب بشأن الديزل الروسي

Lebanon 24
13-10-2026 | 02:38
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وزيرة الخارجية الفنلندية تنتقد قرار ترامب بشأن الديزل الروسي
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أكدت وزيرة الخارجية الفنلندية إيلينا فالتونين، أن تزويد آلة الحرب الروسية، التي وصفتها بـ"الاستبدادية"، بإيرادات إضافية "ليس فكرة جيدة"، وذلك عقب قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب رفع العقوبات عن صادرات الديزل الروسية.
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وقالت فالتونين، خلال منتدى عُقد في سنغافورة، إن الولايات المتحدة، بصفتها قائدة العالم الحر، يجب أن تقف إلى جانب أوكرانيا، التي اختارت التحرر من الاضطهاد الروسي، بحسب "رويترز".

وأضافت: "ينبغي أن يقف بقية العالم إلى جانب الضحية، وبالتأكيد تلك الدول التي لا تزال تريد أن تكون قوية من أجل مبدأ الحرية".

ودعت الوزيرة الفنلندية، الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي إلى وقف إصدار التأشيرات السياحية للمواطنين الروس، حتى تنهي موسكو حربها ضد أوكرانيا.

وقالت فالتونين: "أسمع من جميع زملائي في الاتحاد الأوروبي موافقة على هذا المبدأ، وأنا على يقين تام من أن جميع دول الاتحاد الأوروبي ستبدأ الآن في تشديد القيود على التأشيرات السياحية للروس بشكل أكبر، خاصة أن روسيا تشن أيضًا حربًا هجينة ضد أوروبا".

وفي وقت سابق، أكدت ألمانيا مواصلة العمل مع دول الاتحاد الأوروبي لفرض عقوبات جديدة على روسيا، عقب إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الجمعة، رفع بعض العقوبات المفروضة على موسكو.

وجاء القرار بعد إعلان ترامب أن نظيره الروسي فلاديمير بوتين تعهد، خلال محادثة وصفها بأنها "مثمرة للغاية"، بطرح ملايين الأطنان من الديزل في الأسواق الأمريكية والعالمية خلال الأشهر المقبلة، بهدف زيادة الإمدادات.
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