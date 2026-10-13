البنتاغون يوافق على بناء مدمرة ثانية للبحرية الأميركية

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صادق البنتاغون على تولي حوض بناء السفن "باث آيرون ووركس" (Bath Iron Works)، التابع لشركة "جنرال دايناميكس" (General Dynamics) بولاية مين، على بناء مدمرة ثانية مزودة بصواريخ موجهة من فئة "آرلي بيرك" (Arleigh Burke)، إذا وفر التمويل اللازم.وجاءت الخطوة بعد مراجعة خلصت إلى أن تحسينات تشغيلية وإدارية في الحوض عززت قدرته على تنفيذ أعمال بناء إضافية.وقال في بيان، إن المراجعة شملت معدلات الإنتاج، والالتزام بالجداول الزمنية، ومعايير ضمان الجودة، ومرونة سلاسل الإمداد، وتحسين أداء القوى العاملة في المنشأة الواقعة بمدينة باث.وقال نائب ، ستيف فاينبرج، إن الأميركي يتطلب قاعدة صناعية قادرة على تلبية متطلبات زيادة سرعة الإنتاج وحجمه، مشيراً إلى أن الحوض أثبت، بعد مراجعة دقيقة، امتلاكه القدرة والاستقرار اللازمين لدعم بناء مدمرة ثانية.لكنه شدد على ضرورة مواصلة التحسينات التشغيلية لمعالجة مشكلات الإنتاج المتراكمة، مؤكداً أن استدامة الأداء تمثل عنصراً أساسياً في هذه العملية.وأضاف فاينبرج أن الوزارة ستواصل العمل مع المتعاقدين الذين يعطون الأولوية للتنفيذ والمساءلة والتحديث السريع للقوات الأميركية.ورحبت السيناتور سوزان كولينز، عن ولاية مين، بالقرار، معتبرة أنه يؤكد قدرة الحوض، ويعكس جهود نحو 6800 موظف من ذوي المهارات العالية يعملون فيه.وقالت كولينز إنها دعت إلى إدراج مدمرة ثانية في ميزانية العام الجاري، وعملت مع خلال المراجعة، التي شملت زيارات متكررة للحوض، للتحقق من قدرته على بناء سفينة إضافية بالتوازي مع إنجاز التزاماته الحالية.وأضافت أن المصادقة ستدعم قوة البحرية الأميركية، وتحافظ على الحوض بوصفه مصدراً للوظائف ذات الأجور الجيدة في ولاية مين، مشيرة إلى أنها ستواصل العمل لضمان حصول العاملين في بناء السفن على الموارد اللازمة لتلبية احتياجات البحرية، في وقت توسع فيه أسطولها.وتابعت أن التقييم أظهر تحسناً ملموساً في الأداء، إلى جانب تنفيذ مبادرات قيادية في أنحاء الحوض.