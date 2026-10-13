مصر تؤكد تضامنها الكامل مع السعودية

أكد وزير الخارجية
المصري، بدر عبد العاطي، استعداد مصر لتقديم كل أشكال الدعم والاستجابة لأي طلبات من السعودية
، حسبما نقل بيان لوزارة الخارجية المصرية
عن مقابلة للوزير مع "بلومبرغ".
وجاء في البيان أن عبد العاطي "تطرق خلال المقابلة إلى الأوضاع الإقليمية، حيث أكد تضامن مصر الكامل مع المملكة العربية السعودية
الشقيقة في مواجهة الاعتداءات التي تستهدف أمنها واستقرارها".
وشدد عبد العاطي على أن "الأمن القومي
السعودي يمثل جزءاً لا يتجزأ من الأمن القومي المصري والعربي"، بحسب البيان.
وأكد وزير الخارجية المصري "الاستعداد لتقديم كافة أشكال الدعم والاستجابة لأي طلبات من الجانب السعودي، بما يعكس عمق العلاقات الأخوية والروابط الاستراتيجية التي تجمع البلدين، والحرص المشترك على صون أمن واستقرار المنطقة"