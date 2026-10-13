مصر تؤكد تضامنها الكامل مع السعودية

Advertisement

أكد المصري، بدر عبد العاطي، استعداد مصر لتقديم كل أشكال الدعم والاستجابة لأي طلبات من ، حسبما نقل بيان لوزارة الخارجية عن مقابلة للوزير مع "بلومبرغ".وجاء في البيان أن عبد العاطي "تطرق خلال المقابلة إلى الأوضاع الإقليمية، حيث أكد تضامن مصر الكامل مع الشقيقة في مواجهة الاعتداءات التي تستهدف أمنها واستقرارها".وشدد عبد العاطي على أن " السعودي يمثل جزءاً لا يتجزأ من الأمن القومي المصري والعربي"، بحسب البيان.وأكد وزير الخارجية المصري "الاستعداد لتقديم كافة أشكال الدعم والاستجابة لأي طلبات من الجانب السعودي، بما يعكس عمق العلاقات الأخوية والروابط الاستراتيجية التي تجمع البلدين، والحرص المشترك على صون أمن واستقرار المنطقة"