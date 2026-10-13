سيخضغ لجراحة استئصال ورم من رئته.. البابا لاوون الرابع عشر يدخل المستشفى

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يدخل البابا لاوون اليوم الثلاثاء إلى أحد مستشفيات للخضوع لجراحة استئصال ورم من رئته، وهي عملية تُعدّ عموما محدودة المخاطر بحسب الخبراء.وقال الناطق باسم ماتيو بروني لوكالة فرانس برس، إن البابا البالغ 71 عاما سيتوجه إلى مستشفى جيميللي في وقت متأخر من الثلاثاء.ومع هذه العملية التي تهدف إلى إزالة ورم رئوي صغير، يكون البابا قد دخل المستشفى للمرة الاولى منذ توليه السدة البابوية في الثامن من أيار 2025.وكان البابا أعلن خلال عظة الأحد في ساحة القديس في الفاتيكان أن الأطباء اكتشفوا الورم "في مرحلة مبكرة جدا" خلال فحوص طبية حديثة.وأضاف البابا "رأى الأطباء أن التدخل الجراحي هو الخيار الأنسب، وبناء على نصيحتهم، قررت الخضوع لعملية جراحية لاستئصال ورم" في الرئة.وينطوي تصريح البابا على شفافية غير معهودة في الفاتيكان، حيث تحاط المعلومات المتعلقة بصحة الباباوات عادة بتكتم شديد.وأعلن الكرسي الرسولي أن فترة تعافيه قد تستغرق نحو أسبوع. وأُلغيت كل مواعيده حتى 20 تشرين الأول ، بما فيها قداس كبير كان مقررا الأربعاء في ختام اجتماع عالمي بشأن الأسرة، وسينوب عنه فيه عميد الكرادلة الجديد لويس أنطونيو تاغل.وأوضح جراح في المتحدة ماركو سكارسي لوكالة فرانس برس أن العملية ليست "خطرة جدا"، متوقعا أن يتعافى البابا سريعا، مع أنّ "استعادته لمستوى نشاطه البدني قد تستغرق ما يصل إلى ثلاثة أشهر".ومن المقرر أن يقوم البابا خلال الشهر المقبل برحلة رسمية طويلة إلى أميركا اللاتينية، حيث يعتزم زيارة أوروغواي والأرجنتين والبيرو بين 6 و17 تشرين الثاني.(أ.ف.ب)