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عربي-دولي

الصليب الاحمر الدولي يحذّر من تداعيات التصعيد العسكري في الشرق الأوسط

Lebanon 24
13-10-2026 | 04:42
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الصليب الاحمر الدولي يحذّر من تداعيات التصعيد العسكري في الشرق الأوسط
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 حذّرت رئيسة اللجنة الدولية للصليب الأحمر ميريانا سبولياريتش، من "التداعيات الإنسانية المتفاقمة للعمليات العسكرية في الشرق الأوسط" مؤكدةً "ضرورة خفض التصعيد وحماية المدنيين والأعيان المدنية من الهجمات".
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وقالت سبولياريتش في بيان: "إن المدنيين يدفعون ثمناً باهظاً جراء العمليات العسكرية"، مشيرةً إلى أن "الوفيات والإصابات والدمار الذي شهدته المملكة العربية السعودية خلال الأيام الأخيرة تمثّل مثالاً إضافياً على الخسائر التي تطال المدنيين جراء الأعمال العدائية".

وأضافت:" أن اليمن يشهد خسائر بشرية وعمليات نزوح وأضراراً واسعة النطاق لحقت بالبنية التحتية المدنية، بما في ذلك في مدينتي عدن وصنعاء"، لافتةً إلى تعرض البنية التحتية المدنية في مناطق عدة من الشرق الأوسط لضربات متكررة، أسفرت عن سقوط ضحايا".

وشدّدت رئيسة اللجنة الدولية للصليب الأحمر على" وجوب حماية المدنيين والأعيان المدنية"، ودعت" جميع أطراف النزاع إلى الالتزام بمبدأ التمييز في جميع الأوقات بين المدنيين والأعيان المدنية من جهة، والأهداف العسكرية من جهة أخرى".

وحذّرت من أن "استهداف الموانئ والمطارات والبنية التحتية الأساسية قد يخلّف عواقب وخيمة على المجتمعات المحلية التي تعتمد عليها لتلبية احتياجاتها الأساسية".

واكدت أن "أي تصعيد إضافي للأعمال العدائية ستكون له عواقب كارثية على عشرات الملايين من الأشخاص"، داعيةً إلى" تحرك فوري لخفض التصعيد والحيلولة دون وقوع مزيد من الأضرار بالمدنيين".
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