بلغاريا تستدعي سفير روسيا

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أعلنت بلغاريا، الثلاثاء، استدعاء في صوفيا، عقب تعرض سفينتين لهجمات قرب مياهها الإقليمية في ، إحداهما سفينة شحن أوكرانية تعرضت لهجوم بطائرات مسيرة، فيما أفادت تقارير أولية بغرق الأخرى.ونقلت وكالة عن رئيس الوزراء البلغاري رومين راديف قوله إن سفينة الشحن "تشيلسا 3"، التي ترفع علم ، تعرضت لهجوم نحو الساعة الواحدة والنصف صباحا بالتوقيت المحلي، على بعد 18 ميلا بحريا من الساحل البلغاري، قرب مدينة بيالا.وأوضح راديف، في بث مباشر عبر صفحته على ، أن أفراد طاقم السفينة أفادوا بتعرضها لهجوم بواسطة 3 طائرات مسيرة، مؤكدا إنقاذ جميع أفراد الطاقم.وأضاف أن تقارير أولية تشير إلى تعرض سفينة أخرى لهجوم مماثل، أدى إلى غرقها على بعد نحو 17 ميلا بحريا من قرية كرابيتس الساحلية.صوفيا تتحفظ على اتهامورغم قرار استدعاء السفير الروسي، أكد رئيس الوزراء البلغاري عدم توفر أدلة قاطعة تحدد الجهة المسؤولة عن الهجمات.وقال راديف: "نفتقر إلى دليل راسخ وواضح لتوجيه اتهامات ضد أي طرف معين".وأضاف: "يشير المنطق إلى أن النتائج تصب في صالح ".