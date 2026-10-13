من الغارات إلى النزوح... ماذا يجري في تعز؟

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وبحسب وكالة " "، قال المركز الإعلامي لمحور تعز العسكري إن الطائرات الحربية نفذت خمس غارات في منطقة الضباب وأربع غارات أخرى في مديرية المسراخ، مستهدفة عناصر حوثية ومعدات عسكرية، من دون الإعلان عن حصيلة للضحايا أو حجم الأضرار.وأضاف المركز أن الاشتباكات لا تزال مستمرة بين القوات الحكومية ومقاتلي الحوثيين على جبهة الشقب جنوب مدينة تعز.وفي المقابل، أفاد مكتب وزارة حقوق الإنسان في تعز، في بيان صدر مساء الاثنين، بمقتل ستة مدنيين، بينهم طفلة، وإصابة آخرين جراء قصف حوثي استهدف قرى مأهولة في ريف المحافظة الأحد. كما أعلن إصابة 17 مدنياً، بينهم خمس نساء وستة أطفال، وتضرر سبعة منازل جراء قصف استهدف مدينة تعز خلال الساعات الأربع والعشرين السابقة.واتهم مركز تعز الحقوقي، الثلاثاء، الحوثيين بقصف محيط مستشفى الصفوة الخاص وسط المدينة، مشيراً إلى سقوط قذيفة بالقرب منه، ما تسبب بأضرار مادية في غرف المرضى وأثار الخوف بين المرضى والطواقم الطبية.على الصعيد الإنساني، أفاد مكتب لتنسيق الشؤون الإنسانية بأن نحو 216 ألف شخص نزحوا في اليمن منذ آب، بينهم أكثر من 172 ألفاً من محافظة تعز. وأوضح أن الأمم المتحدة وشركاءها تمكنوا حتى الآن من إيصال مساعدات طارئة إلى نحو 143 ألف شخص، شملت الغذاء ومستلزمات النظافة والمساعدات النقدية.ويأتي التصعيد بعدما حذرت السلطات المحلية في تعز من تشديد الحوثيين حصارهم على المحافظة، بما يهدد حياة وأمن وسبل عيش أكثر من ستة ملايين شخص.وكان الجيش اليمني قد أطلق الأسبوع الماضي عملية "فجر اليمن"، بهدف استعادة وإنهاء سيطرة الحوثيين على العاصمة صنعاء، في إطار تصعيد عسكري يُعد الأوسع الهدوء النسبي التي أعقبت الهدنة الأممية في نيسان 2022.وتشهد اليمن حرباً منذ سيطرة الحوثيين على صنعاء وعدد من المحافظات في أيلول 2014، قبل تدخل بقيادة في آذار 2015 دعماً للحكومة المعترف بها دولياً.