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عربي-دولي

من الغارات إلى النزوح... ماذا يجري في تعز؟

Lebanon 24
13-10-2026 | 05:26
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من الغارات إلى النزوح... ماذا يجري في تعز؟
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شنّ الجيش اليمني، الثلاثاء، تسع غارات جوية استهدفت مقاتلين حوثيين ومعدات عسكرية في محافظة تعز جنوب غربي البلاد، وسط تصاعد المواجهات بين القوات الحكومية والحوثيين على عدة جبهات.

وبحسب وكالة "الأناضول"، قال المركز الإعلامي لمحور تعز العسكري إن الطائرات الحربية نفذت خمس غارات في منطقة الضباب وأربع غارات أخرى في مديرية المسراخ، مستهدفة عناصر حوثية ومعدات عسكرية، من دون الإعلان عن حصيلة للضحايا أو حجم الأضرار.
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وأضاف المركز أن الاشتباكات لا تزال مستمرة بين القوات الحكومية ومقاتلي الحوثيين على جبهة الشقب جنوب مدينة تعز.

وفي المقابل، أفاد مكتب وزارة حقوق الإنسان في تعز، في بيان صدر مساء الاثنين، بمقتل ستة مدنيين، بينهم طفلة، وإصابة آخرين جراء قصف حوثي استهدف قرى مأهولة في ريف المحافظة الأحد. كما أعلن إصابة 17 مدنياً، بينهم خمس نساء وستة أطفال، وتضرر سبعة منازل جراء قصف استهدف مدينة تعز خلال الساعات الأربع والعشرين السابقة.

واتهم مركز تعز الحقوقي، الثلاثاء، الحوثيين بقصف محيط مستشفى الصفوة الخاص وسط المدينة، مشيراً إلى سقوط قذيفة بالقرب منه، ما تسبب بأضرار مادية في غرف المرضى وأثار الخوف بين المرضى والطواقم الطبية.

أكثر من 216 ألف نازح منذ آب

على الصعيد الإنساني، أفاد مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية بأن نحو 216 ألف شخص نزحوا في اليمن منذ آب، بينهم أكثر من 172 ألفاً من محافظة تعز. وأوضح أن الأمم المتحدة وشركاءها تمكنوا حتى الآن من إيصال مساعدات طارئة إلى نحو 143 ألف شخص، شملت الغذاء ومستلزمات النظافة والمساعدات النقدية.

ويأتي التصعيد بعدما حذرت السلطات المحلية في تعز من تشديد الحوثيين حصارهم على المحافظة، بما يهدد حياة وأمن وسبل عيش أكثر من ستة ملايين شخص.

وكان الجيش اليمني قد أطلق الأسبوع الماضي عملية "فجر اليمن"، بهدف استعادة مؤسسات الدولة وإنهاء سيطرة الحوثيين على العاصمة صنعاء، في إطار تصعيد عسكري يُعد الأوسع منذ فترة الهدوء النسبي التي أعقبت الهدنة الأممية في نيسان 2022.

وتشهد اليمن حرباً منذ سيطرة الحوثيين على صنعاء وعدد من المحافظات في أيلول 2014، قبل تدخل التحالف العربي بقيادة السعودية في آذار 2015 دعماً للحكومة المعترف بها دولياً.
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