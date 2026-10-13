الجبل الأسود يقترب من الاتحاد الأوروبي... إغلاق 21 فصلاً تفاوضياً

أحرز الجبل الأسود تقدماً جديداً في مسار انضمامه إلى ، بعدما أغلق مؤقتاً ثلاثة فصول إضافية من مفاوضات العضوية، ليرتفع العدد الإجمالي للفصول المغلقة إلى 21 من أصل 33، فيما تتمسك الحكومة بهدف الانضمام الكامل إلى التكتل بحلول عام 2028.

وبحسب وكالة " "، شمل الاتفاق، الذي أُعلن عنه خلال مؤتمر حكومي دولي في لوكسمبورغ، فصول السياسة الاقتصادية والنقدية، والإحصاءات، والسياسة الاجتماعية والتوظيف.

وقال رئيس الوزراء ميلويكو سبايتش إن هذه الفصول تمثل ركائز أساسية للتكامل ، تشمل الإدارة الاقتصادية المسؤولة، وتوفير بيانات موثوقة لصنع السياسات، وتحقيق التقدم الاجتماعي. وأكد أن بلاده تواصل العمل مع شركائها للوصول إلى العضوية الكاملة في عام 2028.

من جهتها، رحبت مفوضة الاتحاد الأوروبي لشؤون التوسع مارتا كوس بالتقدم المحقق، مشيرة إلى أن الإصلاحات المرتبطة بالفصول الثلاثة من شأنها تعزيز استقرار الأسعار، وتحسين البيانات التي تعتمد عليها الحكومات في اتخاذ القرارات، وتقوية حقوق العمال والسلامة في أماكن العمل.

ودعت كوس الأحزاب السياسية، في الحكومة والمعارضة، إلى تغليب مصالح المواطنين والعمل معاً لإنجاز الإصلاحات المتبقية من دون تأخير.

كما اعتبر إرفين إبراهيموفيتش أن الخطوة ستساهم في تعزيز النظام الاقتصادي للبلاد، وتطوير القدرات الإحصائية، وتحسين سياسات سوق العمل والحماية الاجتماعية.

كل الفصول مفتوحة

وكان الجبل الأسود قد فتح فصول التفاوض الـ33 مع الاتحاد الأوروبي، وأصبح عدد الفصول المغلقة مؤقتاً 21 بعد التطور الأخير. ويعني الإغلاق المؤقت أن التفاهمات بشأن هذه الملفات ليست نهائية، إذ يمكن العودة إليها خلال المفاوضات، ولا تُحسم إلا عند التوصل إلى اتفاق شامل بشأن كل الفصول.

وتقدّم الجبل الأسود طلب الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي في كانون الأول 2008، وحصل على صفة دولة مرشحة في كانون الأول 2010، قبل أن يبدأ مفاوضات العضوية رسمياً في حزيران 2012.

كما انضم إلى " " في حزيران 2017، وجعل الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي أولوية رئيسية في سياسته الخارجية.

ويُعد الجبل الأسود من الدول الأكثر تقدماً في مسار الانضمام بين مرشحي غرب البلقان، لكن تحقيق هدف العضوية في 2028 سيبقى مرتبطاً باستكمال الإصلاحات المطلوبة والحصول على موافقة جميع في الاتحاد الأوروبي.