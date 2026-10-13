تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24

إعداد لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24

إعداد لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

عربي-دولي

ترامب يعيد تسمية الذكاء الاصطناعي... هل يغيّر الاسم نظرة الأميركيين إلى مخاطره؟

Lebanon 24
13-10-2026 | 07:38
اجعل لبنان24 مصدرك المفضل على غوغل
A-
A+
ترامب يعيد تسمية الذكاء الاصطناعي... هل يغيّر الاسم نظرة الأميركيين إلى مخاطره؟
ترامب يعيد تسمية الذكاء الاصطناعي... هل يغيّر الاسم نظرة الأميركيين إلى مخاطره؟ photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-

يسعى الرئيس الأميركي دونالد ترامب إلى استبدال مصطلح "الذكاء الاصطناعي" بتسمية "الذكاء الفائق"، في خطوة تتجاوز تغيير المصطلحات الرسمية إلى محاولة إعادة صياغة الطريقة التي يُنظر بها إلى هذه التكنولوجيا، وسط تصاعد المخاوف من مخاطرها وتأثيراتها على المجتمع.

وبحسب تقارير أميركية تناولت القرار، وجّه ترامب الإدارة الفيدرالية إلى استخدام مصطلح "الذكاء الفائق" (Super Intelligence) بدلاً من "الذكاء الاصطناعي" (Artificial Intelligence) في المراسلات والوثائق الرسمية، معتبراً أن التسمية الجديدة تعكس قدرات التكنولوجيا بصورة أدق.

وكان ترامب قد أعلن توجهه خلال كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في 22 أيلول، قبل أن يصدر أمراً تنفيذياً في 29 أيلول يطلب من المؤسسات التنفيذية اعتماد المصطلح الجديد. كما انتقد استخدام التسمية القديمة، معتبراً أنها لا تعكس الإمكانات التي وصلت إليها التكنولوجيا.

لكن التغيير أثار نقاشاً بشأن دقة المصطلح، إذ يُستخدم مفهوم "الذكاء الفائق" في الأوساط التقنية للإشارة إلى أنظمة ذكاء اصطناعي تتجاوز القدرات البشرية في معظم المجالات، وهو مستوى لم تثبت الأنظمة الحالية بلوغه.

وتشير تقارير أميركية إلى أن خطوة ترامب تأتي في وقت تواجه فيه شركات التكنولوجيا ضغوطاً متزايدة بسبب المخاوف من تأثير الذكاء الاصطناعي على الوظائف والخصوصية والأمن، إلى جانب التحذيرات من أن تطور الأنظمة المتقدمة قد يتجاوز قدرة البشر على التحكم بها.

كما يرفض ترامب الدعوات إلى إبطاء تطوير هذه التكنولوجيا، معتبراً أن فرض قيود واسعة عليها قد يمنح الصين أفضلية في المنافسة العالمية. وفي المقابل، يدعو عدد من العاملين في قطاع التكنولوجيا إلى تعزيز اختبارات السلامة والرقابة الحكومية، بالتوازي مع مواصلة التطوير.

ولا يبدو أن تغيير التسمية وحده سيحسم الجدل بشأن الذكاء الاصطناعي، إذ يبقى الخلاف مرتبطاً بمدى قدرة الحكومات والشركات على ضبط مخاطره، وبكيفية التوفيق بين تسريع الابتكار وحماية المستخدمين.

Advertisement
مواضيع ذات صلة
ترامب يعيد تسمية الذكاء الاصطناعي...ماذا في التفاصيل؟
lebanon 24
Lebanon24
13/10/2026 16:35:36 Lebanon 24 Lebanon 24
ترامب: سأوقّع أمرًا تنفيذيًا بشأن الذكاء الاصطناعي يغيّر تسميته إلى "الذكاء الفائق"
lebanon 24
Lebanon24
13/10/2026 16:35:36 Lebanon 24 Lebanon 24
الذكاء الاصطناعي يعيد Face ID إلى آيفون ديو
lebanon 24
Lebanon24
13/10/2026 16:35:36 Lebanon 24 Lebanon 24
الأمين العام للأمم المتحدة: تحديات صعبة وغير مسبوقة تراكمت أمام العالم ونحذر من مخاطر تطور الذكاء الاصطناعي دون سيطرة عليه
lebanon 24
Lebanon24
13/10/2026 16:35:36 Lebanon 24 Lebanon 24

عربي-دولي

تكنولوجيا وعلوم

الذكاء الاصطناعي

الجمعية العامة

دونالد ترامب

الفيدرالي

مات والش

دونالد

البشري

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
Lebanon24
09:30 | 2026-10-13
Lebanon24
09:11 | 2026-10-13
Lebanon24
09:03 | 2026-10-13
Lebanon24
09:00 | 2026-10-13
Lebanon24
08:48 | 2026-10-13
Lebanon24
08:30 | 2026-10-13
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24