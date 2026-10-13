تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24

إعداد لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24

إعداد لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

عربي-دولي

موجة احتجاجات طلابية جديدة في فرنسا.. وتوقيف الآلاف

Lebanon 24
13-10-2026 | 08:03
اجعل لبنان24 مصدرك المفضل على غوغل
A-
A+
موجة احتجاجات طلابية جديدة في فرنسا.. وتوقيف الآلاف
موجة احتجاجات طلابية جديدة في فرنسا.. وتوقيف الآلاف photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
انطلقت في فرنسا، الثلاثاء، موجة جديدة من الاحتجاجات الطلابية للمطالبة بتحسين الظروف التعليمية، وسط مخاوف السلطات والمشاركين من اندلاع مزيد من أعمال العنف.
Advertisement

وشاركت في الاحتجاجات الناشطة السويدية غريتا ثونبرغ (23 عامًا)، التي اشتهرت خلال مراهقتها بتنظيم إضرابات مدرسية للمطالبة باتخاذ إجراءات لمواجهة التغير المناخي، بحسب "فرانس برس".

وحضرت ثونبرغ أمام مدرسة بول إيلوار الثانوية في سان دوني، إحدى أكبر ضواحي العاصمة الفرنسية باريس، فيما شكّل محامون يرتدون أثواب المحاماة سلسلة بشرية لحماية المراهقين، على خلفية اتهامات للشرطة باستخدام العنف ضدهم.
 
وقالت ثونبرغ لوكالة فرانس برس: "لا يتم إشراك الشباب في الحوار. مستقبلنا يُسرق منا".

ومن المقرر أن تشمل التحركات، التي تدعمها نقابات عمالية وحزب "فرنسا الأبية" المعارض المنتمي إلى أقصى اليسار، مسيرة في باريس ظهر الثلاثاء، إلى جانب مسيرات في مدن أخرى.

وقال اتحاد الطلاب عبر منصة "إكس": "إنهم لا يصغون إلينا، لذا سنواجههم".

وشارك أكثر من 70 ألف شخص، الخميس الماضي، في تظاهرات لطلاب المدارس الثانوية ضمن حركة احتجاجية انطلقت أواخر سبتمبر/أيلول الماضي.
 
وأفادت السلطات بأن ألعابًا نارية أُطلقت خلال الاحتجاجات تسببت في إصابة اثنين من العاملين في مدرسة بمدينة ريمس، وعامل آخر في مدرسة بإحدى ضواحي باريس، إضافة إلى شرطي أمام مدرسة في مرسيليا.

ومن المقرر أن تتبع التظاهرات الداعمة للطلاب، الثلاثاء، تحركات شعبية أوسع السبت المقبل، احتجاجًا على ارتفاع تكاليف المعيشة.
 
وأفادت وزارة العدل بأن أكثر من 6800 شخص، معظمهم قاصرون، أوقفتهم الشرطة خلال الاحتجاجات.

وفتحت الشرطة تحقيقات داخلية بشأن 24 ادعاء باستخدام العنف ضد المتظاهرين. (إرم نيوز) 
مواضيع ذات صلة
كيف علّق ماسك على الإحتجاجات الطلابية في فرنسا؟
lebanon 24
Lebanon24
13/10/2026 16:36:04 Lebanon 24 Lebanon 24
هكذا انتقد ترامب الاحتجاجات الطلابية في فرنسا
lebanon 24
Lebanon24
13/10/2026 16:36:04 Lebanon 24 Lebanon 24
رئيس وزراء فرنسا: اليسار يسعى للفوضى قبل الانتخابات الرئاسية عبر الاحتجاجات الطلابية
lebanon 24
Lebanon24
13/10/2026 16:36:04 Lebanon 24 Lebanon 24
معظمهم من القاصرين.. اعتقال أكثر من 400 شخص في احتجاجات طلابية في فرنسا
lebanon 24
Lebanon24
13/10/2026 16:36:04 Lebanon 24 Lebanon 24

العاصمة الفرنسية

وكالة فرانس برس

وزارة العدل

الفرنسية

السويدي

مرسيليا

السويد

مسيرات

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
Lebanon24
09:30 | 2026-10-13
Lebanon24
09:11 | 2026-10-13
Lebanon24
09:03 | 2026-10-13
Lebanon24
09:00 | 2026-10-13
Lebanon24
08:48 | 2026-10-13
Lebanon24
08:30 | 2026-10-13
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24