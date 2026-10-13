موجة احتجاجات طلابية جديدة في فرنسا.. وتوقيف الآلاف

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وشاركت في الاحتجاجات الناشطة السويدية غريتا ثونبرغ (23 عامًا)، التي اشتهرت خلال مراهقتها بتنظيم إضرابات مدرسية للمطالبة باتخاذ إجراءات لمواجهة التغير المناخي، بحسب "فرانس برس".



وحضرت ثونبرغ أمام مدرسة بول إيلوار الثانوية في سان ، إحدى أكبر ضواحي ، فيما شكّل محامون يرتدون أثواب المحاماة سلسلة بشرية لحماية المراهقين، على خلفية اتهامات للشرطة باستخدام العنف ضدهم. انطلقت في ، الثلاثاء، موجة جديدة من الاحتجاجات الطلابية للمطالبة بتحسين الظروف التعليمية، وسط مخاوف السلطات والمشاركين من اندلاع مزيد من أعمال العنف.وشاركت في الاحتجاجات الناشطة السويدية غريتا ثونبرغ (23 عامًا)، التي اشتهرت خلال مراهقتها بتنظيم إضرابات مدرسية للمطالبة باتخاذ إجراءات لمواجهة التغير المناخي، بحسب "فرانس برس".وحضرت ثونبرغ أمام مدرسة بول إيلوار الثانوية في سان ، إحدى أكبر ضواحي ، فيما شكّل محامون يرتدون أثواب المحاماة سلسلة بشرية لحماية المراهقين، على خلفية اتهامات للشرطة باستخدام العنف ضدهم.





ومن المقرر أن تشمل التحركات، التي تدعمها نقابات عمالية وحزب "فرنسا الأبية" المعارض المنتمي إلى أقصى اليسار، مسيرة في باريس ظهر الثلاثاء، إلى جانب في مدن أخرى.



وقال اتحاد الطلاب عبر منصة "إكس": "إنهم لا يصغون إلينا، لذا سنواجههم".



وشارك أكثر من 70 ألف شخص، الخميس الماضي، في تظاهرات لطلاب المدارس الثانوية ضمن حركة احتجاجية انطلقت أواخر سبتمبر/أيلول الماضي. وقالت ثونبرغ لوكالة فرانس برس: "لا يتم إشراك الشباب في الحوار. مستقبلنا يُسرق منا".ومن المقرر أن تشمل التحركات، التي تدعمها نقابات عمالية وحزب "فرنسا الأبية" المعارض المنتمي إلى أقصى اليسار، مسيرة في باريس ظهر الثلاثاء، إلى جانب في مدن أخرى.وقال اتحاد الطلاب عبر منصة "إكس": "إنهم لا يصغون إلينا، لذا سنواجههم".وشارك أكثر من 70 ألف شخص، الخميس الماضي، في تظاهرات لطلاب المدارس الثانوية ضمن حركة احتجاجية انطلقت أواخر سبتمبر/أيلول الماضي.

وأفادت السلطات بأن ألعابًا نارية أُطلقت خلال الاحتجاجات تسببت في إصابة اثنين من العاملين في مدرسة بمدينة ريمس، وعامل آخر في مدرسة بإحدى ضواحي باريس، إضافة إلى شرطي أمام مدرسة في .



ومن المقرر أن تتبع التظاهرات الداعمة للطلاب، الثلاثاء، تحركات شعبية أوسع السبت المقبل، احتجاجًا على ارتفاع تكاليف المعيشة.

وأفادت بأن أكثر من 6800 شخص، معظمهم قاصرون، أوقفتهم الشرطة خلال الاحتجاجات.



وفتحت الشرطة تحقيقات داخلية بشأن 24 ادعاء باستخدام العنف ضد المتظاهرين. (إرم نيوز)