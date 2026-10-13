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عربي-دولي

الهلال الأحمر الإيراني: أعددنا خططا للتعامل مع سيناريوهات نووية

Lebanon 24
13-10-2026 | 09:50
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الهلال الأحمر الإيراني: أعددنا خططا للتعامل مع سيناريوهات نووية
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أعلن رئيس جمعية الهلال الأحمر الإيراني، بير حسين كوليوند، أن الجمعية أعدّت خططاً عملياتية للتعامل مع 21 سيناريو محتملاً، بما في ذلك الهجمات النووية والكيميائية، مؤكداً استعداد فرق الإغاثة للتعامل مع مختلف الحالات الطارئة.
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وقال كوليوند في تصريحات له اليوم الثلاثاء، إن الخطط والسيناريوهات التي تضعها الجمعية تتحقق، بحسب تقديراته، بنسبة تتراوح بين 70 و75%، فيما تتراوح نسبة التغييرات التي تطرأ عليها بين 20 و25%، معتبراً أن القدرة على توقع الأحداث والاستعداد المسبق لها تمثل إحدى نقاط القوة لدى الجمعية.
 
وفي سياق متصل، أعلن كوليوند صدور موافقة حكومية على استقطاب 6 آلاف موظف جديد للعمل في جمعية الهلال الأحمر، موضحاً أن إجراءات التوظيف أُحيلت إلى منظمة شؤون التوظيف، وأن ترتيبات التسجيل وإجراء الاختبارات لا تزال قيد الاستكمال والإعلان.

وأشار إلى أن هذه الخطوة قد تكون الأولى من نوعها للجمعية منذ الثورة الإيرانية، لافتاً إلى أن عدد المتطوعين المسجلين لديها يبلغ نحو 6 ملايين شخص، وهو ما وصفه بأنه ميزة تنافسية للجمعية على المستوى الدولي.

وأكد كوليوند أهمية الاستثمار في الكوادر البشرية وتوسيع نطاق التدريب على الإسعاف والإنقاذ، مشيراً إلى أن الجمعية تعمل على نشر برامج التدريب الميداني على المستوى الوطني، وتعزيز قدراتها على الاستجابة للحوادث والأزمات.

كما أشاد بجهود فرق الإغاثة التي واصلت عملها خلال الظروف الأمنية الصعبة، بما في ذلك فترات الهجمات وسقوط الصواريخ، مؤكداً أن بعض المسعفين أصروا على مواصلة عمليات الإنقاذ وعدم مغادرة مواقع الحوادث رغم المخاطر. (إرم نيوز) 
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