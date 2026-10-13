إغلاق مطار نورنبرغ في ألمانيا.. ومقاتلات ترافق طائرة ركاب

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أغلقت الشرطة ، الثلاثاء، مطار نورنبرغ مؤقتا، إثر الاشتباه في حالة طوارئ جوية على متن طائرة ركاب قادمة من ، قبل أن تهبط بسلام، وسط استنفار أمني شاركت فيه مقاتلات من طراز "يوروفايتر".وقال متحدث باسم الشرطة الألمانية إن السلطات تعاملت مع الواقعة باعتبارها حالة طوارئ جوية محتملة، مشيرا إلى أن طبيعتها لم تتأكد بعد، فيما تتواصل التحقيقات لتحديد ملابساتها.وجاء التحرك الأمني قبيل هبوط طائرة قادمة من كورفو ، بعدما أشارت معلومات حصلت عليها وكالة إلى صدور رمز يتعلق بحالة طوارئ.وأكد متحدث باسم أن الطائرة هبطت بسلام، موضحا أن مقاتلات من طراز "يوروفايتر" رافقتها خلال الرحلة، قبل أن تغادر المنطقة.