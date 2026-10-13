إغلاق مطار نورنبرغ في ألمانيا.. ومقاتلات ترافق طائرة ركاب

أغلقت الشرطة الألمانية
، الثلاثاء، مطار نورنبرغ مؤقتا، إثر الاشتباه في حالة طوارئ جوية على متن طائرة ركاب قادمة من اليونان
، قبل أن تهبط بسلام، وسط استنفار أمني شاركت فيه مقاتلات من طراز "يوروفايتر".
وقال متحدث باسم الشرطة الألمانية إن السلطات تعاملت مع الواقعة باعتبارها حالة طوارئ جوية محتملة، مشيرا إلى أن طبيعتها لم تتأكد بعد، فيما تتواصل التحقيقات لتحديد ملابساتها.
وجاء التحرك الأمني قبيل هبوط طائرة قادمة من جزيرة
كورفو اليونانية
، بعدما أشارت معلومات حصلت عليها وكالة الأنباء الألمانية
إلى صدور رمز يتعلق بحالة طوارئ.
وأكد متحدث باسم المطار
أن الطائرة هبطت بسلام، موضحا أن مقاتلات من طراز "يوروفايتر" رافقتها خلال الرحلة، قبل أن تغادر المنطقة.
ولم تكشف السلطات حتى الآن عن طبيعة التهديد المحتمل أو الأسباب التي استدعت مرافقة الطائرة بمقاتلات عسكرية. (سكاي نيوز عربية)