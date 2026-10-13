البيت الأبيض يطلب من سفيرته لدى اليونان الاستقالة

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أعلن البيت الأبيض، الثلاثاء، أنه طلب من السفيرة الأميركية لدى اليونان كيمبرلي غيلفويل الاستقالة من منصبها، من دون الكشف عن أسباب القرار.
وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كاتي زاكاريا خلال إحاطة صحافية: "طلبنا من السفيرة غيلفويل الاستقالة"، مضيفة: "لقد كانت عنصراً مهماً في الفريق، ونتمنى لها التوفيق".
ولم يقدم البيت الأبيض تفاصيل إضافية بشأن القرار، فيما أشار التقرير إلى أن القضية لا تزال قيد التطور.