البيت الأبيض يطلب من سفيرته لدى اليونان الاستقالة

أعلن ، الثلاثاء، أنه طلب من السفيرة الأميركية لدى الاستقالة من منصبها، من دون أسباب القرار.

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كاتي زاكاريا خلال إحاطة صحافية: "طلبنا من السفيرة غيلفويل الاستقالة"، مضيفة: "لقد كانت عنصراً مهماً في الفريق، ونتمنى لها التوفيق".

ولم يقدم البيت الأبيض تفاصيل إضافية بشأن القرار، فيما أشار التقرير إلى أن القضية لا تزال قيد التطور.