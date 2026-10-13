تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24

إعداد لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24

إعداد لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

عربي-دولي

بهجوم مسيّرات قبالة بلغاريا.. فقدان 11 بحاراً بعد غرق سفينة

Lebanon 24
13-10-2026 | 10:27
اجعل لبنان24 مصدرك المفضل على غوغل
A-
A+
بهجوم مسيّرات قبالة بلغاريا.. فقدان 11 بحاراً بعد غرق سفينة
بهجوم مسيّرات قبالة بلغاريا.. فقدان 11 بحاراً بعد غرق سفينة photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-

أعلنت السلطات البلغارية فقدان 11 بحاراً، الثلاثاء، إثر غرق سفينة شحن تعرضت لهجوم بطائرات مسيّرة قبالة سواحل البلاد، فيما استدعت صوفيا السفير الروسي على خلفية الحادث.

وقال مسؤولون إن مسيّرات استهدفت سفينتي شحن خلال الليل، ما أدى إلى غرق إحداهما قبالة قرية كرابيتس. وتمكنت فرق الإنقاذ من إنقاذ خمسة من أفراد طاقمها، بينما لا تزال عمليات البحث مستمرة عن 11 آخرين.

وحددت وسائل إعلام بلغارية السفينة الغارقة بأنها "آزوف كونكورد"، التي تديرها شركة تتخذ من تركيا مقراً لها.

كما تعرضت سفينة "تشيلسي 3"، التي ترفع علم مالطا، لهجوم بثلاث مسيّرات. وأُنقذ أفراد طاقمها، وهم سبعة أوكرانيين وثمانية أذربيجانيين، من دون تسجيل إصابات خطيرة.

ولم تتهم بلغاريا موسكو مباشرة بتنفيذ الهجوم، إلا أن رئيس الوزراء رومين راديف قال إن نتائجه "تخدم الاتحاد الروسي"، واصفاً استهداف سفن بالقرب من المياه الإقليمية البلغارية بأنه "غير مقبول على الإطلاق". ولم يصدر تعليق روسي على الحادث حتى الآن.

ودانت أوكرانيا والاتحاد الأوروبي الهجمات، وقالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين إن البحر الأسود تحول إلى جبهة جديدة في الحرب، مطالبة بمحاسبة المسؤولين.

ويأتي الحادث بعد أسبوع من فقدان تسعة بحارة سوريين وبحار مصري إثر غرق سفينة أصابتها مسيّرات داخل المنطقة الاقتصادية الخالصة لبلغاريا.

وتتعرض حركة الملاحة في البحر الأسود لضغوط متزايدة مع استمرار الحرب، في ظل استهداف الموانئ والسفن ومسارات تصدير الحبوب التي تعتمد عليها روسيا وأوكرانيا، وهما من أكبر مصدري الحبوب في العالم.

Advertisement
مواضيع ذات صلة
بلغاريا: فقدان طاقم السفينة التي غرقت بالبحر الأسود جراء استهدافها بمسيّرة
lebanon 24
Lebanon24
13/10/2026 19:47:31 Lebanon 24 Lebanon 24
فقدان 25 شخصا بعد غرق قارب قبالة سواحل اليونان
lebanon 24
Lebanon24
13/10/2026 19:47:31 Lebanon 24 Lebanon 24
المنافذ السورية: فقدان 9 بحارة سوريين بعد تعرض السفينة "ألفا وطن" لهجوم بالبحر الأسود
lebanon 24
Lebanon24
13/10/2026 19:47:31 Lebanon 24 Lebanon 24
سوريا: 9 بحارة مفقودون بعد غرق سفينة أصابتها مسيرة في البحر الأسود
lebanon 24
Lebanon24
13/10/2026 19:47:31 Lebanon 24 Lebanon 24

الاتحاد الأوروبي

البحر الأسود

أوكرانيا

الأوروبي

أوروبي

روسيا

الخال

تركيا

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
Lebanon24
12:22 | 2026-10-13
Lebanon24
12:14 | 2026-10-13
Lebanon24
12:00 | 2026-10-13
Lebanon24
11:50 | 2026-10-13
Lebanon24
11:43 | 2026-10-13
Lebanon24
11:25 | 2026-10-13
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24