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عربي-دولي

تهديدات متبادلة بالإخلاء بين الحوثيين والتحالف.. وإسقاط 3 مسيّرات شمال الرياض

Lebanon 24
13-10-2026 | 10:29
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تهديدات متبادلة بالإخلاء بين الحوثيين والتحالف.. وإسقاط 3 مسيّرات شمال الرياض
تهديدات متبادلة بالإخلاء بين الحوثيين والتحالف.. وإسقاط 3 مسيّرات شمال الرياض photos 0
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تصاعدت التهديدات بين جماعة الحوثي والتحالف، الثلاثاء، مع صدور دعوات متبادلة لإخلاء مواقع في السعودية والعاصمة اليمنية صنعاء، بالتزامن مع إعلان اعتراض ثلاث طائرات مسيّرة شمالي الرياض.

ودعا الناطق العسكري باسم الحوثيين المواطنين والموظفين إلى إخلاء مقر شركة “أرامكو” في الدمام ومطار الملك خالد الدولي في الرياض، مهدداً باستهدافهما فوراً إذا تعرضت صنعاء لهجوم.

كما جدد تحذيره للعاملين والموجودين قرب المنشآت النفطية السعودية، معتبراً أنها أهداف عسكرية للجماعة، ودعا شركات الطيران إلى تجنب المطارات والأجواء التي سبق أن شملتها التحذيرات الحوثية.

في المقابل، طلب التحالف من المدنيين إخلاء موقع شركة النفط اليمنية ومحطة الصباحة المركزية في صنعاء، معلناً استعداده لتنفيذ "عملية نوعية".

وفي موازاة التصعيد، أعلن التحالف اعتراض وتدمير ثلاث طائرات مسيّرة شمالي مدينة الرياض، من دون تسجيل إصابات أو أضرار مادية. كما افادت وسائل إعلام عن استهداف محطة نفطية للحوثيين بعد الانذار.

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