تهديدات متبادلة بالإخلاء بين الحوثيين والتحالف.. وإسقاط 3 مسيّرات شمال الرياض

تصاعدت التهديدات بين جماعة والتحالف، الثلاثاء، مع صدور دعوات متبادلة لإخلاء مواقع في والعاصمة ، بالتزامن مع إعلان اعتراض ثلاث طائرات مسيّرة شمالي .

ودعا الناطق العسكري باسم الحوثيين المواطنين والموظفين إلى إخلاء مقر شركة “أرامكو” في الدمام ومطار الملك خالد الدولي في الرياض، مهدداً باستهدافهما فوراً إذا تعرضت صنعاء لهجوم.

كما جدد تحذيره للعاملين والموجودين قرب المنشآت النفطية السعودية، معتبراً أنها أهداف عسكرية للجماعة، ودعا شركات الطيران إلى تجنب المطارات والأجواء التي سبق أن شملتها التحذيرات الحوثية.

في المقابل، طلب التحالف من المدنيين إخلاء موقع شركة اليمنية ومحطة الصباحة المركزية في صنعاء، معلناً استعداده لتنفيذ "عملية نوعية".

وفي موازاة التصعيد، أعلن التحالف اعتراض وتدمير ثلاث طائرات مسيّرة شمالي مدينة الرياض، من دون تسجيل إصابات أو أضرار مادية. كما افادت وسائل إعلام عن استهداف محطة نفطية للحوثيين بعد الانذار.