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صحة

إيبولا يضرب بقوة في الكونغو... لماذا يصعب احتواء التفشي؟

Lebanon 24
13-10-2026 | 10:37
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إيبولا يضرب بقوة في الكونغو... لماذا يصعب احتواء التفشي؟
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تجاوز عدد الإصابات المؤكدة بفيروس إيبولا في جمهورية الكونغو الديمقراطية 9 آلاف حالة، في أكبر تفشٍ للمرض وأكثره فتكاً في تاريخ البلاد.

وأظهرت بيانات معهد الصحة العامة في الكونغو، الصادرة الثلاثاء، ارتفاع الحصيلة إلى 9066 إصابة و4381 وفاة، وسط صعوبات تواجه فرق مكافحة الوباء في احتواء العدوى المنتشرة ضمن بؤر متعددة.

وبدأ التفشي في أيار الماضي، وتسببت به سلالة "بونديبوجيو" من فيروس إيبولا، التي لا تتوافر لها حالياً لقاحات أو علاجات معتمدة.

وتخطت الحصيلة أرقام وباء إيبولا الذي شهدته الكونغو بين عامي 2018 و2020. ووفق منظمة الصحة العالمية، بات التفشي الحالي ثاني أكبر موجة للفيروس عالمياً بعد وباء غرب أفريقيا بين عامي 2014 و2016، الذي أسفر عن أكثر من 28600 إصابة ونحو 11 ألف وفاة في غينيا وليبيريا وسيراليون.

وامتد الوباء إلى دول مجاورة، إذ سجلت أوغندا 20 إصابة ووفاتين قبل إعلان خلوها من إيبولا في آب الماضي.

وأكدت كينيا الأسبوع الماضي أول إصابة وافدة لديها لمواطن وصل من الكونغو عبر أوغندا، قبل أن يتوفى في نيروبي. (رويترز)

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