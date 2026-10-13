في قضية "خلية الصف".. السجن المشدد 15 عاماً لثمانية متهمين

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قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة في مجمع محاكم بدر، بالسجن المشدد 15 عاماً على 8 متهمين في قضية "خلية الصف"، مع إدراجهم وجماعة الإخوان المسلمين على قوائم الإرهاب.
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وأصدرت الدائرة الثانية إرهاب، برئاسة المستشار وجدي عبد المنعم، حكمها الثلاثاء في القضية رقم 3539 لسنة 2025 جنايات مركز الصف، وألزمت المحكوم عليهم بالمصاريف الجنائية.
وبحسب أمر الإحالة، وُجه إلى المتهم الأول اتهام بتولي قيادة خلية أُسست، وفقاً للنيابة، بهدف تعطيل مؤسسات الدولة عن أداء مهامها، فيما اتُهم السبعة الآخرون بالانضمام إلى جماعة إرهابية مع علمهم بأغراضها.
وذكرت النيابة أن الجماعة المعنية هي جماعة الإخوان المسلمين، واتهمتها بالسعي إلى الإخلال بالنظام العام، وتعريض أمن المجتمع للخطر، وتعطيل الدستور والقوانين، والاعتداء على الحريات العامة والشخصية، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي.
كما تضمنت أوراق القضية اتهامات للجماعة بالسعي إلى تغيير نظام الحكم بالقوة وتنفيذ عمليات عدائية ضد القوات المسلحة والشرطة والقضاء ومنشآتهم، إضافة إلى استهداف منشآت عامة، وفق ما أوردته وسائل إعلام محلية.