في قضية "خلية الصف".. السجن المشدد 15 عاماً لثمانية متهمين

قضت ، المنعقدة في مجمع محاكم بدر، بالسجن المشدد 15 عاماً على 8 متهمين في قضية "خلية الصف"، مع إدراجهم وجماعة على قوائم الإرهاب.

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وأصدرت إرهاب، برئاسة المستشار وجدي ، حكمها الثلاثاء في القضية رقم 3539 لسنة 2025 جنايات مركز الصف، وألزمت المحكوم عليهم بالمصاريف الجنائية.

وبحسب أمر الإحالة، وُجه إلى المتهم الأول اتهام بتولي قيادة خلية أُسست، وفقاً للنيابة، بهدف تعطيل عن أداء مهامها، فيما اتُهم السبعة الآخرون بالانضمام إلى جماعة إرهابية مع علمهم بأغراضها.

وذكرت أن الجماعة المعنية هي ، واتهمتها بالسعي إلى الإخلال بالنظام العام، وتعريض أمن المجتمع للخطر، وتعطيل والقوانين، والاعتداء على الحريات العامة والشخصية، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي.

كما تضمنت أوراق القضية اتهامات للجماعة بالسعي إلى تغيير نظام الحكم بالقوة وتنفيذ عمليات عدائية ضد القوات المسلحة والشرطة والقضاء ومنشآتهم، إضافة إلى استهداف منشآت عامة، وفق ما أوردته وسائل إعلام محلية.