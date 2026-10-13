تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24

إعداد لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24

إعداد لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

عربي-دولي

في قضية "خلية الصف".. السجن المشدد 15 عاماً لثمانية متهمين

Lebanon 24
13-10-2026 | 11:04
اجعل لبنان24 مصدرك المفضل على غوغل
A-
A+
في قضية خلية الصف.. السجن المشدد 15 عاماً لثمانية متهمين
في قضية خلية الصف.. السجن المشدد 15 عاماً لثمانية متهمين photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-

قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة في مجمع محاكم بدر، بالسجن المشدد 15 عاماً على 8 متهمين في قضية "خلية الصف"، مع إدراجهم وجماعة الإخوان المسلمين على قوائم الإرهاب.

Advertisement

وأصدرت الدائرة الثانية إرهاب، برئاسة المستشار وجدي عبد المنعم، حكمها الثلاثاء في القضية رقم 3539 لسنة 2025 جنايات مركز الصف، وألزمت المحكوم عليهم بالمصاريف الجنائية.

وبحسب أمر الإحالة، وُجه إلى المتهم الأول اتهام بتولي قيادة خلية أُسست، وفقاً للنيابة، بهدف تعطيل مؤسسات الدولة عن أداء مهامها، فيما اتُهم السبعة الآخرون بالانضمام إلى جماعة إرهابية مع علمهم بأغراضها.

وذكرت النيابة أن الجماعة المعنية هي جماعة الإخوان المسلمين، واتهمتها بالسعي إلى الإخلال بالنظام العام، وتعريض أمن المجتمع للخطر، وتعطيل الدستور والقوانين، والاعتداء على الحريات العامة والشخصية، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي.

كما تضمنت أوراق القضية اتهامات للجماعة بالسعي إلى تغيير نظام الحكم بالقوة وتنفيذ عمليات عدائية ضد القوات المسلحة والشرطة والقضاء ومنشآتهم، إضافة إلى استهداف منشآت عامة، وفق ما أوردته وسائل إعلام محلية.

مواضيع ذات صلة
السجن المشدد لصاحبة حضانة.. هذا ما فعلته
lebanon 24
Lebanon24
13/10/2026 22:42:09 Lebanon 24 Lebanon 24
النبطية تواجه السرقات.. المتهمون "خارج السجن"
lebanon 24
Lebanon24
13/10/2026 22:42:09 Lebanon 24 Lebanon 24
العراق: الحكم بالسجن 15 عاما على المدانين بإطلاق صواريخ على قاعدة K1 في كركوك
lebanon 24
Lebanon24
13/10/2026 22:42:09 Lebanon 24 Lebanon 24
قرار بسجن نائبة 7 سنوات... مُتّهمة بقضايا فساد!
lebanon 24
Lebanon24
13/10/2026 22:42:09 Lebanon 24 Lebanon 24

جماعة الإخوان المسلمين

محكمة جنايات القاهرة

الإخوان المسلمين

الدائرة الثانية

الوحدة الوطنية

مؤسسات الدولة

عبد المنعم

المسلمين

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
Lebanon24
15:30 | 2026-10-13
Lebanon24
15:29 | 2026-10-13
Lebanon24
15:21 | 2026-10-13
Lebanon24
15:07 | 2026-10-13
Lebanon24
15:03 | 2026-10-13
Lebanon24
15:00 | 2026-10-13
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24