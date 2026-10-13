بغداد تبدأ تسليم 400 سوري لدمشق

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أفاد مستشار الأمن القومي ، قاسم العبودي، بأنه جرى نقل 400 سوري إلى برفقة المعتقلين، مؤكداً عدم ثبوت إدانتهم، فيما تم تسليم 50 منهم إلى بلادهم، على أن تتم إعادة البقية على مراحل.وشدد العبودي على ضرورة استكمال تنفيذ اتفاقية الإطار الاستراتيجي مع ، مؤكدًا انسحاب قوات التحالف بالكامل من الأراضي بنهاية أيلول الماضي.وأشار إلى أن الفصائل المسلحة وقّعت اتفاقاً مع الحكومة يقضي بحصر السلاح بيد الدولة بحلول حزيران من العام المقبل، بعد فترة تمتد لثلاثة أشهر بهدف تعزيز الثقة، مع كامل بوقف أي عمل عسكري خلال هذه الفترة.وحول أمن الحدود والتنسيق مع ، عبّر العبودي عن استنكار العراق لأي قصف يستهدف أراضي إقليم كردستان، مشدداً على التزام بغداد الدستوري بعدم السماح باستخدام الأراضي العراقية ممراً لتهديد دول الجوار.وأشار إلى إنشاء مخيمات لإيواء أفراد وعائلاتهم في مناطق بعيدة عن الحدود، لافتاً إلى استمرار التنسيق مع للنظر في طلبات لجوئهم.وكشف العبودي عن تحضيرات لعقد اجتماع مع الجانب في بغداد يوم 19 تشرين الأول الجاري، لبحث هذه الملفات.