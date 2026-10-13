بغداد تبدأ تسليم 400 سوري لدمشق

أفاد مستشار الأمن القومي العراقي
، قاسم العبودي، بأنه جرى نقل 400 سوري إلى العراق
برفقة المعتقلين، مؤكداً عدم ثبوت إدانتهم، فيما تم تسليم 50 منهم إلى بلادهم، على أن تتم إعادة البقية على مراحل.
وشدد العبودي على ضرورة استكمال تنفيذ اتفاقية الإطار الاستراتيجي مع الولايات المتحدة
، مؤكدًا انسحاب قوات التحالف بالكامل من الأراضي العراقية
بنهاية أيلول الماضي.
وأشار إلى أن الفصائل المسلحة وقّعت اتفاقاً مع الحكومة يقضي بحصر السلاح بيد الدولة بحلول حزيران من العام المقبل، بعد فترة تمتد لثلاثة أشهر بهدف تعزيز الثقة، مع التزام
كامل بوقف أي عمل عسكري خلال هذه الفترة.
وحول أمن الحدود والتنسيق مع إيران
، عبّر العبودي عن استنكار العراق لأي قصف يستهدف أراضي إقليم كردستان، مشدداً على التزام بغداد الدستوري بعدم السماح باستخدام الأراضي العراقية ممراً لتهديد دول الجوار.
وأشار إلى إنشاء مخيمات لإيواء أفراد المعارضة الإيرانية
وعائلاتهم في مناطق بعيدة عن الحدود، لافتاً إلى استمرار التنسيق مع الأمم المتحدة
للنظر في طلبات لجوئهم.
وكشف العبودي عن تحضيرات لعقد اجتماع مع الجانب الإيراني
في بغداد يوم 19 تشرين الأول الجاري، لبحث هذه الملفات.