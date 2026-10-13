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عربي-دولي

نافي بيلاي تنتقد واشنطن: أعيدوا دوركم في الدفاع عن حقوق الإنسان

Lebanon 24
13-10-2026 | 12:43
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نافي بيلاي تنتقد واشنطن: أعيدوا دوركم في الدفاع عن حقوق الإنسان
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دعت نافي بيلاي، الحائزة على جائزة نوبل للسلام، الولايات المتحدة إلى استعادة دورها التقليدي في الدفاع عن حقوق الإنسان، منتقدةً ما وصفته بمحاولات واشنطن تقويض عمل المحكمة الجنائية الدولية.

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وقالت بيلاي، البالغة 85 عاماً، في لاهاي، حيث تشغل منصب قاضية في محكمة العدل الدولية، إن على الولايات المتحدة العودة إلى أداء دورها القيادي والمساهمة في تحرير بقية العالم.

وجاءت تصريحاتها بعد ساعات من إعلان فوزها بجائزة نوبل للسلام يوم الجمعة، تزامناً مع إعلان واشنطن فرض عقوبات واسعة على المحكمة الجنائية الدولية، التي سبق أن عملت فيها.

واعتبرت بيلاي أن التزامن بين الحدثين ليس مصادفة، واصفةً العقوبات بأنها هجوم غير مسبوق على مؤسسة أُنشئت بموجب معاهدة دولية. وأشارت إلى أن الخطط الرامية إلى استهداف العدالة الجنائية الدولية عبر المحكمة كانت قيد الإعداد منذ فترة.

وأكدت أنها توجهت إلى موظفي المحكمة فور عودتها من نورمبرغ إلى لاهاي، تعبيراً عن تضامنها معهم ودعماً لجهودهم في تعزيز العدالة الجنائية الدولية وحماية الأشخاص المستهدفين بالعقوبات.

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