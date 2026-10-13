نافي بيلاي تنتقد واشنطن: أعيدوا دوركم في الدفاع عن حقوق الإنسان

دعت نافي بيلاي، الحائزة على ، إلى استعادة دورها التقليدي في الدفاع عن حقوق الإنسان، منتقدةً ما وصفته بمحاولات تقويض عمل

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وقالت بيلاي، البالغة 85 عاماً، في لاهاي، حيث تشغل منصب قاضية في ، إن على الولايات المتحدة العودة إلى أداء دورها القيادي والمساهمة في تحرير بقية العالم.

وجاءت تصريحاتها بعد ساعات من إعلان فوزها بجائزة نوبل للسلام يوم الجمعة، تزامناً مع إعلان واشنطن فرض عقوبات واسعة على ، التي سبق أن عملت فيها.

واعتبرت بيلاي أن التزامن بين الحدثين ليس مصادفة، واصفةً بأنها هجوم غير مسبوق على مؤسسة أُنشئت بموجب معاهدة دولية. وأشارت إلى أن الخطط الرامية إلى استهداف العدالة عبر المحكمة كانت قيد الإعداد .

وأكدت أنها توجهت إلى موظفي المحكمة فور عودتها من نورمبرغ إلى لاهاي، تعبيراً عن تضامنها معهم ودعماً لجهودهم في تعزيز العدالة الجنائية الدولية وحماية الأشخاص المستهدفين بالعقوبات.