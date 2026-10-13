بالفيديو.. روسيا تعتقل صحافياً يابانياً بتهمة التجسس

A correspondent for the Japanese newspaper Hokkaido Shimbun in Yuzhno-Sakhalinsk in Russia’s Far East has been detained on suspicion of espionage, transported to Moscow and placed in custody, the FSB said: https://t.co/QIlz7lMofx Video: Russian Federal Security Service/TASS https://t.co/xPutGdtLob — TASS (@tassagency_en) October 13, 2026 Advertisement

أعلن جهاز الأمن الفيدرالي الروسي، اليوم الثلاثاء، توقيف صحافي ياباني للاشتباه في تجسسه، من خلال جمع معلومات عن القدرات الدفاعية الروسية في سخالين الواقعة في أقصى شرق البلاد، وفق ما نقلته وسائل إعلام رسمية.وأفادت وكالتا "تاس" و"ريا نوفوستي" بأن السلطات الروسية فتحت قضية جنائية بحق الصحافي، الذي يعمل مراسلاً لصحيفة "هوكايدو شيمبون" اليابانية، ووضعته قيد الاحتجاز تمهيداً لمحاكمته.وتأتي هذه الخطوة في ظل توترات متكررة بين وعدد من الدول الغربية على خلفية اتهامات متبادلة بالتجسس.ففي الماضي، أعلنت اعتبار دبلوماسيين إيطاليين شخصين غير مرغوب فيهما، رداً على طرد روما اثنين من موظفي السفارة الروسية، للاشتباه في تورطهما بأنشطة تجسسية.وقال أنطونيو تاياني حينها إن موسكو طردت الملحق العسكري الإيطالي ومساعده من دون مبرر، معتبراً القرار إجراءً انتقامياً على خلفية طرد الدبلوماسيين الروسيين.وفي بيان، طالبت الخارجية الروسية فيتوريو باريللا، الملحق المساعد للشؤون الدفاعية، ودافيد دابريل، بمغادرة البلاد برفقة عائلتيهما خلال ثلاثة أيام، كما استدعت القائم بالأعمال الإيطالي المؤقت جيوفاني سكوبا.وفي آذار الماضي، أمرت موسكو دبلوماسياً في السفارة بمغادرة البلاد، بعدما اتهمه جهاز الأمن الفيدرالي الروسي بممارسة أنشطة استخباراتية تهدد أمن الدولة.وذكر الجهاز أن الدبلوماسي، ألبرتوس غيرهاردوس يانسه فان رينسبورغ، البالغ 29 عاماً ويشغل منصب سكرتير في السفارة، متورط في أنشطة استخباراتية تخريبية، في وقت شهدت فيه العلاقات الروسية البريطانية عمليات طرد متبادلة لدبلوماسيين على خلفية اتهامات بالتجسس خلال السنوات الماضية.