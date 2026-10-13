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عربي-دولي

بالفيديو.. روسيا تعتقل صحافياً يابانياً بتهمة التجسس

Lebanon 24
13-10-2026 | 13:04
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بالفيديو.. روسيا تعتقل صحافياً يابانياً بتهمة التجسس
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أعلن جهاز الأمن الفيدرالي الروسي، اليوم الثلاثاء، توقيف صحافي ياباني للاشتباه في تجسسه، من خلال جمع معلومات عن القدرات الدفاعية الروسية في جزيرة سخالين الواقعة في أقصى شرق البلاد، وفق ما نقلته وسائل إعلام رسمية.

وأفادت وكالتا "تاس" و"ريا نوفوستي" بأن السلطات الروسية فتحت قضية جنائية بحق الصحافي، الذي يعمل مراسلاً لصحيفة "هوكايدو شيمبون" اليابانية، ووضعته قيد الاحتجاز تمهيداً لمحاكمته.

وتأتي هذه الخطوة في ظل توترات متكررة بين موسكو وعدد من الدول الغربية على خلفية اتهامات متبادلة بالتجسس.

ففي تموز الماضي، أعلنت روسيا اعتبار دبلوماسيين إيطاليين شخصين غير مرغوب فيهما، رداً على طرد روما اثنين من موظفي السفارة الروسية، للاشتباه في تورطهما بأنشطة تجسسية.

وقال وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاياني حينها إن موسكو طردت الملحق العسكري الإيطالي ومساعده من دون مبرر، معتبراً القرار إجراءً انتقامياً على خلفية طرد الدبلوماسيين الروسيين.

وفي بيان، طالبت الخارجية الروسية فيتوريو باريللا، الملحق المساعد للشؤون الدفاعية، ودافيد دابريل، بمغادرة البلاد برفقة عائلتيهما خلال ثلاثة أيام، كما استدعت القائم بالأعمال الإيطالي المؤقت جيوفاني سكوبا.

وفي آذار الماضي، أمرت موسكو دبلوماسياً في السفارة البريطانية بمغادرة البلاد، بعدما اتهمه جهاز الأمن الفيدرالي الروسي بممارسة أنشطة استخباراتية تهدد أمن الدولة.

وذكر الجهاز أن الدبلوماسي، ألبرتوس غيرهاردوس يانسه فان رينسبورغ، البالغ 29 عاماً ويشغل منصب سكرتير في السفارة، متورط في أنشطة استخباراتية تخريبية، في وقت شهدت فيه العلاقات الروسية البريطانية عمليات طرد متبادلة لدبلوماسيين على خلفية اتهامات بالتجسس خلال السنوات الماضية.


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