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عربي-دولي

الحكومة العراقية: لرفع الجاهزية القتالية إلى أعلى المستويات

Lebanon 24
13-10-2026 | 13:27
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الحكومة العراقية: لرفع الجاهزية القتالية إلى أعلى المستويات
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وجّه رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي، برفع مستوى الجاهزية القتالية للقوات المسلحة إلى أعلى المستويات، مؤكداً أهمية تعزيز القدرات الجوية والدفاع الجوي والطائرات المسيّرة والتقنيات الحديثة.
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وبحسب بيان نشره المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء، ترأس الزيدي اجتماعاً ضم مدير مكتبه ووكيل وزارة التخطيط وعدداً من المستشارين وقادة الصنوف العسكرية، واطلع خلاله على مستوى جاهزية القوات المسلحة العراقية واحتياجاتها من التجهيزات والإمكانات والتقنيات الحديثة.

وشهد الاجتماع أيضاً استعراض قدرات القوتين الجوية والبحرية والدفاع الجوي وطيران الجيش في العراق.

وقال الزيدي، وفق البيان، إن مقومات القوة العسكرية الحديثة "لم تعد تقتصر على الأسلحة التقليدية، بل باتت ترتكز على القدرات الجوية والطائرات المسيّرة ومنظومات الدفاع الجوي والتطور التكنولوجي والتقني".

وشدد على حرص الحكومة العراقية على توفير المتطلبات اللازمة لتعزيز قدرات القوات المسلحة وتطوير إمكاناتها، بما يضمن حماية أمن البلاد وسيادتها وأجوائها ومياهها وأراضيها.

ومنذ تشكيلها، تواجه حكومة الزيدي عدة تحديات، أبرزها حصر السلاح بيد الدولة، وهو هدف وضعه رئيس الوزراء على رأس أولوياته، إلا أن خطته واجهت عراقيل من الفصائل المسلحة، ما دفعه إلى تمديد المهلة المحددة لإنجازها إلى العام المقبل.

وكان مجلس النواب العراقي قد صوت، في 14 أيار الماضي، على منح الثقة لحكومة رئيس الوزراء علي فالح الزيدي.

ومنذ ذلك الحين، تتواصل المفاوضات بين القوى السياسية في العراق للتوصل إلى تفاهمات بشأن توزيع بعض الحقائب الوزارية، ولا سيما السيادية منها.

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