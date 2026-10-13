التحالف: عملية نوعية لتحييد مصادر تغذية المجهود الحربي للحوثيين

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أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، تنفيذ "عملية عسكرية نوعية" لتحييد مصادر حيوية تستخدمها جماعة في تغذية مجهودها الحربي.وقال المتحدث باسم التحالف اللواء الركن المالكي إن قيادة القوات المشتركة ثبت لديها استخدام الحوثيين أعياناً مدنية ومصادر حيوية لدعم عملياتهم العسكرية، من بينها محطة الصباحة المركزية في صنعاء، ومخازن احتياطية للوقود تحت الأرض، وخزانات وقود وأرصفة مخصصة لنقل الوقود وتفريغه في الحديدة وصنعاء وذمار.وأضاف أن الحوثيين يستخدمون هذه المواقع في الدعم المباشر لعملياتهم العسكرية، ويحرمون الشعب اليمني من الاستفادة من موارد يُفترض أن تُخصص بصورة مشروعة لتلبية احتياجاته.وقال المتحدث إن الجماعة استخدمت هذه المواقع لدعم مجهودها الحربي من خلال تغذية ترسانة الصواريخ والطائرات المسيّرة التي تهدد ، فضلاً عن تهديد سلامة المطارات والموانئ والسفن التجارية في .وأضاف أن استخدام هذه المواقع "أسهم إسهاماً محققاً" في تنفيذ هجمات ضد المدنيين والأعيان المدنية، وفي التخطيط لهجمات وشيكة ضد أعيان مدنية في السعودية والسفن التجارية في الممرات المائية الدولية.وأشار المالكي إلى أن العملية ركزت على تحييد القدرات التي تستخدمها جماعة الحوثي لتهديد السعودية واليمن وجنوب البحر الأحمر والممرات المائية.وأكد أن ملتزمة "التزاماً صارماً" بالقانون الدولي الإنساني، مشيراً إلى أنها اتخذت الاحتياطات الممكنة لتجنب وقوع خسائر أو أضرار عرضية للمدنيين خلال التخطيط للعملية وتنفيذها.ودعا التحالف الحوثيين إلى الوقف الفوري لجميع العمليات التي تستهدف المدنيين والأعيان المدنية، بما في ذلك المطارات والموانئ والمنشآت النفطية والبنية التحتية.