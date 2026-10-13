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عربي-دولي

العليمي: لا رجعة عن استعادة الدولة

Lebanon 24
13-10-2026 | 14:36
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أعلن رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني، رشاد محمد العليمي، أن عملية "فجر اليمن" بدعم السعودية "تمضي بثبات نحو هدفها النهائي".
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وقال العليمي في كلمة بمناسبة الذكرى 63 لثورة 14 أكتوبر، إن جوهر عملية "فجر اليمن" يتمثل في استعادة مؤسسات الدولة.

كما أكد أنه لا رجعة عن قرار استعادة مؤسسات الدولة، مشدداً على أن الهدف هو "بناء دولة لا تكون فيها إرادة فوق إرادة الشعب".

وأضاف: "استنفدنا كل فرص التهدئة مع الحوثيين"، مردفاً أن الميليشيا تعرض أمن المنطقة للخطر. وشدد على أن اعتداءات الحوثيين في السعودية تتجاوز كل الخطوط الحمراء.

وأشاد العليمي بأداء القوات الحكومية منذ انطلاق عملية "فجر اليمن"، مؤكداً أنها "تبلي بلاء حسناً" في مختلف الجبهات، كما ثمن الدور السعودي في دعم الاستقرار باليمن.

ودعا المجتمع الدولي إلى الاستجابة العاجلة للمعاناة الإنسانية في محافظة تعز، فيما ناشد المدنيين في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين الابتعاد عن المواقع والمناطق العسكرية حفاظاً على سلامتهم.
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