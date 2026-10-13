العليمي: لا رجعة عن استعادة الدولة

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أعلن رئيس الرئاسي اليمني، رشاد محمد العليمي، أن عملية "فجر اليمن" بدعم "تمضي بثبات نحو هدفها النهائي".وقال العليمي في كلمة بمناسبة الذكرى 63 لثورة 14 أكتوبر، إن جوهر عملية "فجر اليمن" يتمثل في استعادة .كما أكد أنه لا رجعة عن قرار استعادة مؤسسات الدولة، مشدداً على أن الهدف هو "بناء دولة لا تكون فيها إرادة فوق إرادة الشعب".وأضاف: "استنفدنا كل فرص التهدئة مع الحوثيين"، مردفاً أن الميليشيا تعرض أمن المنطقة للخطر. وشدد على أن اعتداءات الحوثيين في السعودية تتجاوز كل الخطوط الحمراء.وأشاد العليمي بأداء القوات الحكومية منذ انطلاق عملية "فجر اليمن"، مؤكداً أنها "تبلي بلاء حسناً" في مختلف الجبهات، كما ثمن الدور السعودي في دعم الاستقرار باليمن.ودعا إلى الاستجابة العاجلة للمعاناة الإنسانية في ، فيما ناشد المدنيين في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين الابتعاد عن المواقع والمناطق العسكرية حفاظاً على سلامتهم.