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عربي-دولي

السعودية تعلن تنفيذ عملية عسكرية لاستهداف مصادر حيوية يستخدمها الحوثيون

Lebanon 24
13-10-2026 | 14:35
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السعودية تعلن تنفيذ عملية عسكرية لاستهداف مصادر حيوية يستخدمها الحوثيون
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أعلنت السعودية، الثلاثاء، تنفيذ عملية عسكرية قالت إنها استهدفت تحييد مصادر حيوية يستخدمها الحوثيون لدعم عملياتهم العسكرية وتهديد المملكة والممرات المائية الدولية.

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وأوضح المتحدث باسم وزارة الدفاع السعودية، اللواء تركي المالكي، أن الحوثيين يستغلون منشآت مدنية وموارد حيوية، بينها محطة الصباحة المركزية في صنعاء، ومستودعات وقود تحت الأرض، وخزانات وأرصفة مخصصة لنقل الوقود وتفريغه في الحديدة وصنعاء وذمار.

وأشار إلى أن توظيف هذه الموارد لأغراض عسكرية يحرم الشعب اليمني من الاستفادة منها لتلبية احتياجاته الأساسية.

وأضاف المالكي أن هذه المواقع تُستخدم لدعم قدرات الصواريخ والطائرات المسيّرة التي تهدد السعودية وسلامة المطارات والموانئ والسفن التجارية في البحر الأحمر، لافتاً إلى ارتباطها بهجمات استهدفت مدنيين وأعياناً مدنية، فضلاً عن التخطيط لهجمات وشيكة داخل المملكة وضد سفن تجارية في الممرات المائية الدولية.

وأكد أن العملية هدفت إلى تحييد القدرات التي يستخدمها الحوثيون لتهديد السعودية واليمن وجنوب البحر الأحمر والممرات المائية الدولية.

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