بسبب تجنيد الأطفال.. دولة أفريقية على القائمة السوداء الأميركية

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أدرجت نيجيريا على القائمة السوداء للدول المرتبطة بتجنيد الأطفال واستخدامهم في النزاعات المسلحة، في خطوة قد تؤدي إلى تقييد المساعدات العسكرية الأميركية ومبيعات الأسلحة والتعاون الدفاعي مع أبوجا.وبحسب تقرير بشأن الاتجار بالبشر لعام 2026، جاء القرار على خلفية استمرار جماعتي "بوكو حرام" و" في غرب " في تجنيد الأطفال واختطافهم واستخدامهم في أنشطة مسلحة، بعضهم لا تتجاوز أعمارهم 12 عاماً.وأشار التقرير إلى أن الأطفال يُستخدمون في القتال والتجسس ونقل الرسائل وحراسة المواقع، إضافة إلى أعمال أخرى مرتبطة بالجماعات المسلحة.وتشمل القيود المحتملة برامج التدريب العسكري والتمويل الدفاعي وتراخيص بيع المعدات العسكرية، على أن تبقى خاضعة لإمكانية منح استثناءات بقرار من الرئيس الأميركي .وتأتي الخطوة ضمن قائمة أميركية تضم 14 دولة، بينها وإيران والصومال وجنوب ، فيما أشار التقرير إلى أن نيجيريا لم تستوفِ المعايير الدنيا لمكافحة الاتجار بالبشر للعام الخامس عشر على التوالي.ورغم الانتقادات، أقرّ التقرير بتحقيق السلطات النيجيرية بعض التقدم في تمويل برامج حماية الضحايا ومكافحة الاتجار بالبشر، من دون أن يغيّر ذلك قرار إدراج البلاد على القائمة.