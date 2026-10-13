فرنسا تحذّر مواطنيها من استخدام 3 مطارات سعودية

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دعت السفارة في ، مواطنيها إلى تجنّب استخدام مطارات وجدة والدمام، في ظل التصعيد الأمني والهجمات التي ينفذها الحوثيون على .وأوضحت السفارة، في بيان، أنها تنصح بشدة المواطنين الفرنسيين بعدم السفر عبر مطار الملك خالد الدولي في الرياض، ومطار الملك في جدة، ومطار الملك فهد في الدمام، أو التوقف فيها، بسبب الأوضاع الأمنية.ويأتي التحذير الفرنسي بعد يوم من إعلان السفارة الأميركية في الرياض إلزام الموظفين الحكوميين بالحصول على تصريح خاص قبل استخدام أي مطار في السعودية، في إطار توسيع الإجراءات الاحترازية.كما دعت السفارة الأميركية مواطنيها إلى توخي أقصى درجات الحذر عند استخدام المطارات السعودية، على خلفية التوترات الأمنية المتصاعدة.وتتزامن هذه الإجراءات مع تصاعد الهجمات الحوثية على مطارات سعودية، وسط مخاوف من تأثيرها على حركة الطيران وسلامة المسافرين.