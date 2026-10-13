تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24

إعداد لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24

إعداد لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

عربي-دولي

فرنسا تحذّر مواطنيها من استخدام 3 مطارات سعودية

Lebanon 24
13-10-2026 | 14:53
اجعل لبنان24 مصدرك المفضل على غوغل
A-
A+
فرنسا تحذّر مواطنيها من استخدام 3 مطارات سعودية
فرنسا تحذّر مواطنيها من استخدام 3 مطارات سعودية photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
دعت السفارة الفرنسية في السعودية، مواطنيها إلى تجنّب استخدام مطارات الرياض وجدة والدمام، في ظل التصعيد الأمني والهجمات التي ينفذها الحوثيون على المملكة.
Advertisement

وأوضحت السفارة، في بيان، أنها تنصح بشدة المواطنين الفرنسيين بعدم السفر عبر مطار الملك خالد الدولي في الرياض، ومطار الملك عبد العزيز في جدة، ومطار الملك فهد في الدمام، أو التوقف فيها، بسبب الأوضاع الأمنية.

ويأتي التحذير الفرنسي بعد يوم من إعلان السفارة الأميركية في الرياض إلزام الموظفين الحكوميين الأميركيين بالحصول على تصريح خاص قبل استخدام أي مطار في السعودية، في إطار توسيع الإجراءات الاحترازية.

كما دعت السفارة الأميركية مواطنيها إلى توخي أقصى درجات الحذر عند استخدام المطارات السعودية، على خلفية التوترات الأمنية المتصاعدة.

وتتزامن هذه الإجراءات مع تصاعد الهجمات الحوثية على مطارات سعودية، وسط مخاوف من تأثيرها على حركة الطيران وسلامة المسافرين.
مواضيع ذات صلة
الحوثيون يحذّرون شركات الطيران من استخدام المطارات السعودية
lebanon 24
Lebanon24
13/10/2026 22:44:51 Lebanon 24 Lebanon 24
هيئة الطيران المدني السعودية: وفاة 3 مواطنين وعدة إصابات في استهداف مطار الرياض
lebanon 24
Lebanon24
13/10/2026 22:44:51 Lebanon 24 Lebanon 24
رويترز: الحوثيون يجددون التحذير لشركات الطيران من استخدام المطارات في السعودية
lebanon 24
Lebanon24
13/10/2026 22:44:51 Lebanon 24 Lebanon 24
القوات المسلحة اليمنية تحذر المواطنين في تعز من الاقتراب من الطرق والمناطق التي يستخدمها الحوثيون لتحركاتهم
lebanon 24
Lebanon24
13/10/2026 22:44:51 Lebanon 24 Lebanon 24

عبد العزيز

الأميركيين

الفرنسية

المملكة

السعود

الرياض

المطار

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
Lebanon24
15:30 | 2026-10-13
Lebanon24
15:29 | 2026-10-13
Lebanon24
15:21 | 2026-10-13
Lebanon24
15:07 | 2026-10-13
Lebanon24
15:03 | 2026-10-13
Lebanon24
15:00 | 2026-10-13
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24