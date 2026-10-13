"التحالف" يعلن اعتراض صاروخين حوثيين باتجاه الظهران وحرض

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أعلن تحالف دعم الشرعية اعتراض وتدمير صاروخ باليستي أطلقه الحوثيون باتجاه مدينة الظهران، مشيراً إلى سقوط شظايا في منطقة سكنية، فيما باشرت الجهات المعنية التعامل مع الموقع.
كما أعلن التحالف اعتراض وتدمير صاروخ باليستي آخر أُطلق باتجاه حرض.
وفي السياق، أطلق الدفاع المدني السعودي إنذاراً في الرياض، داعياً السكان إلى توخي الحذر، كما أصدر إنذاراً في المنطقة الشرقية، قبل أن يعلن بعد دقائق زوال الخطر.